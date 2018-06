Den se slovenskými vyvolenými

Produkce netušila, jak dobrou partu dala dohromady. "Téměř všichni jsme se znali. Dokonce jsme zjistili, že bychom v této sestavě mohli klidně vyrazit na dovolenou," vypráví Sklovská. Během čtyřiadvaceti hodin plnili i několik úkolů. První byl uvařit oběd.

"Nebyly tam však žádné ingredience, tak jsme prohledali celý dům. Narazili jsme na jedny dveře, za kterými by se mohlo jídlo schovávat. Podařilo se nám je ale jen pootevřít a přes tu škvíru jsme protáhli tanečnici Dadu Edlingerovou, která byla nejútlejší z nás. Začala vyndávat věci, které jsem potřebovali, mysleli jsme si, že je to součást hry. Když už jsme měli všechno pohromadě, našli jsme dopis, kde bylo napsané: Milí vyvolení, právě hledáte ingredience, které potřebujete k uvaření oběda, ale nemůžete je najít. Na konci tohoto dopisu se dozvíte, kde se nacházejí. My je vlastně předběhli a ještě k tomu jsme rozbili dveře, které se otevíraly samy na fotobuňku. Museli přijít je opravit," vypráví zpěvačka.

Byla to velkolepá taneční zábava

Sklovská, Króner, Verešová a další slavní prožili ve vile jeden den. "Byla to celou dobu velká pohoda a zábava," tvrdí Sklovská, která by ve vile vydržela ještě o něco déle. Těžko však dokáže odhadnout, jak dlouho. Co by jí chybělo nejvíc?

"Práce. Rozhodně bych jim tam stále zpívala, koncertuji v podstatě pořád. Hned druhý den mě čekal koncert v Kraslicích u Karlových Varů. Proto jsem si s sebou do vily nesla noty a cédéčka jako podklady pro zpívání. Produkce mi je ale zabavila. Jenže večer začali cédéčko pouštět, a tak se spontánně spustil koncert. Já bavila kolegy zpíváním a oni se ke mně přidávali. Byla z toho až neskutečná taneční zábava, při níž vznikaly různé taneční kreace," směje se Sklovská.

Méně nadšení pro reality show však sdílí slovenští katolíci. Snaží se jí narušit protestní peticí, která soutěž označuje za nemorální, a kterou už podepsalo kolem sto tisíc lidí. Ti dokonce odmítají nakupovat u firem, které během show inzerují.

Také čeští vyvolení uslyší hvězdy

O známé tváře nebudou mít nouzi ani čeští vyvolení. V rámci koncertu, který proběhne 1. října v areálu vily na pražské Harfě, zazpívají Ilona Csáková, Petr Muk, Miroslav Žbirka a řada dalších.

Protože však budou zpívat asi ve studiu a ne jako nedávno Dan Nekonečný přímo ve vile, přijdou o zážitek, který popisuje Sklovská. "Bylo to úžasné i proto, že jsme nesměli mít mobilní telefony. Nikomu z nás tedy celých dvacet čtyři hodin nikdo nevolal, nikdo se také nedíval se na televizi, což se tam nedá. Hudbu vám pustí, jen když chtějí oni, a plazmová obrazovka slouží jen k tomu, aby se s vámi spojili," říká zpěvačka.

Jednu výhodu proti soutěžícím však celebrity přece jen měly - kamery je nesnímaly na toaletě. "To byla dohoda, že nám nechají aspoň trošku soukromí. Ve sprše kamery zapnuté byly, my se sprchovali v plavkách," prozrazuje Sklovská.

VyVolené sleduje jen sporadicky a soucítí s nimi. "Když vidím, jak tam chudáci přežívají, věřím, že může nastat ponorková nemoc. Spát v jedné místnosti a trávit společně úplně všechno, to je náročné. Navíc kvůli kamerám musí být pořád ve střehu," míní.