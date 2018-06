Den s Vendulou Svobodovou: nemocnice, salon krásy i bitva v peří

10:00 - Návštěva v nemocnici

V den našeho natáčení vedla hned ráno cesta Venduly Auš Svobodové do pražské nemocnice v Motole, kde s kmotrem Sagvanem Tofim pokřtila kalendář nadace Kapka naděje na příští rok "Příběhy 2011". "Ani jsem nesnídala. Vyrazila jsem brzy, protože je na silnici provoz a jízda z Říčan pak klidně trvá dvě a půl hodiny," přibližuje Svobodová svůj ranní start.

Křest si nenechala ujít řada dětí, které v nemocnici tráví nedobrovolně čas. Malé zpestření pobytu jim Vendula připravila spolu s dětmi, které mají stejnou zkušenost za sebou. "V kalendáři je totiž dvanáct dětí, které prodělaly transplantaci kostní dřeně tady v nemocnici v Motole, ale dneska jsou už zdravé," líčí.

Vendula Auš Svobodová a Sagvan Tofi s dětmi v nemocnici Motol

Když jí nečeká hned po ránu nějaké jednání, dopoledne ráda tráví s manželem Patrikem Aušem. "Jdeme spolu na pozdní snídani do hotelu v Říčanech. Probereme všechno, co nás čeká a naplánujeme den i další práci...."

12:00 - Dokonalý účes

Společenský diktát ctí upravený styl. A v případě Venduly Auš Svobodové, která denně přichází do styku s řadou lidí, to platí dvojnásob, a tak se dvakrát týdně musí zastavit v kadeřnictví, aby si je upravila. "Mám vlasy hodně dlouhé, takže je jich údržba náročná a tady to zvládnou za mě. Chodím sem i na barvu, ale mám ráda všechny služby salonu," říká.

Tentokrát se potřebovala nechat učesat na odpolední tiskovou konferenci. Tam se prezidentce Kapky naděje snad podaří i něco sníst. Na oběd tentokrát není čas, což by se ale nelíbilo dietoložce, která jí rozepsala stravu na pět jídel denně. "V tom shonu, co teď mám, se mi to vůbec nedaří dodržovat. Paní dietoložka působí taky v tomto salonu, tak teď před ní trochu utíkám," směje se Vendula.

13:00 - U manžela v práci

Na chvíli se ještě stihne zastavit i ve firmě manžela. Vlastně ho přišla vyzvednout, aby jí podpořil na odpolední akci, na níž by měl dorazit i syn Jakub, o něhož se zatím stará chůva.

Vendula Svobodová s manželem

"Když mám přes den čas, tak v manželově firmě normálně pracuju. Starám se o reklamu a marketing, ale když je třeba, tak i prodávám," popisuje svou další práci, o které málokdo ví. "Dělám tu moc ráda. Dřevo je materiál, který mě nabíjí."

15:00 - A rychle před novináře...

Další kroky Venduly Auš Svobodové už směřují do pražského Buddha Bar Hotelu, kde šéfka Kapky naděje poprvé osobně představuje novou kampaň nadace "Aby děti mohly zlobit". "Je o tom, že když jsou děti zlobivé, jsou zdravé. Ty, co jsou nemocné, zlobit nemohou, tak chceme podpořit to, aby bylo co nejvíc zlobivých zdravých dětí," vysvětluje laicky.

Vendula Auš Svobodová na tiskové konferenci v pražském Boddha Bar Hotelu Jakub Svoboda

Kromě režiséra spotů kampaně Jakuba Koháka a fotografa Gorana Tačevského se do prezentace vrhla i horda dětí v čele s malým Jakubem Svobodou. V duchu kampaně rozpoutaly polštářovou bitvu. Tu ale neplánovaně korunovala právě Vendula, kterou napadlo polštáře trochu natrhnout. Za chvíli peří létalo všude a tak všechny další plány toho dne musela zrušit. Celá rodina jela už rovnou domu zbavit se bílého chmýří...