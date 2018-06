Den s Terezou Maxovou: budíček, neposedné děti i hvězdná přehlídka

Extra 14:01 , aktualizováno 14:01

Tereza Maxová přiletěla z Monaka na pár dní do Prahy především kvůli pátému ročníku charitativní módní přehlídky Fashion for Kids 2009. Měla by se na ni pořádně vyspat, přes den trochu relaxovat a večer krásná a svěží vyjít na molo. Coby maminka dvou dětí ale tuhle myšlenku okamžitě zahání, ví dobře, že je utopií.