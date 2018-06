Den matek byl pro spoustu modelek a hereček premiérou

Matkou poprvé

Modelka Miranda Kerrová se jen tři měsíce po porodu vrátila k focení. Sexy křivky předvedla v bikinách a po těhotenských kilogramech není ani vidu ani slechu. Manželka Orlanda Blooma zhubla údajně i díky kojení syna Flynna, který se narodil 6. ledna.

V lednu se stala poprvé maminkou i šestatřicetiletá Penélope Cruzová. Na klinice v Los Angeles se jí narodil syn Leo. Tatínkem je herec Javier Bardem.

Javier Bardem a Penélope Cruzová Těhotná Christina Applegate

Role matky je nová i pro devětatřicetiletou herečku Christinu Applegate. Holčička Sadie Grace se narodila 27. ledna. Herečka je šťastná, že se jí podařilo i po prodělané rakovině bez komplikací donosit a porodit zdravé dítě.

Zpěvačka Mariah Carey porodila dvojčata. Kluk dostal jméno Moroccan a holka Monroe. Narodili v sobotu 30. dubna, na třetí výročí svatby zpěvačky a herce Nicka Cannona. Pár si v ten den v nemocnici v Los Angeles obnovil manželský slib.

Česká modelka Markéta Divišová se také stala maminkou poprvé a 18. ledna porodila dceru Natálii.

Zkušené matky

Jen nedávno, 6. května, rodila zpěvačka Emma Buntonová. Narodil se jí chlapeček a dostal jméno Tate. Bývalá členka Spice Girls má se snoubencem Jadem Jonesem už tříletého syna Beaua (více čtěte zde).

Těhotná modelka Eva Herzigová v časopise Harper's Bazaar.

Slavné české maminky rodily hlavně v březnu. Modelka Helena Houdová porodila v New Yorku, kde dlouhodobě žije, druhého chlapečka. Novopečený bráška dvouletého Dariena se jmenuje Daveed Jakub.

Další topmodelce Evě Herzigové se v neděli 13. března v Londýně narodil druhý syn Philipe. Chlapeček přišel na svět před termínem, on i matka jsou ale v pořádku.

Už počtvrté se stala matkou herečka Lenka Vlasáková. Osmatřicetileté herečce a jejímu partnerovi Janu Dolanskému se narodil syn Johan Antonín. Mateřskou dovolenou si chce Vlasáková užívat až do září. Poté se vrátí do Divadla Na Jezerce, kde účinkuje v inscenaci Musíme si pomáhat. "Jsem moc ráda, že ředitel divadla Honza Hrušínský na mě do podzimu počká," řekla.

Lenka Vlasáková a Jan Dolanský Eva Decastelo s dcerou Zuzankou a synem Michalem Agáta Hanychová při natáčení pořadu Stylissimo na Óčku

Měsíc po porodu se do práce chystala i moderátorka televize Óčko Eva Decastelo, která začátkem dubna porodila dceru Zuzanku. Z malé sestřičky má radost hlavně syn Michal, kterému je rok a půl. "Pořád ji pusinkuje a nejraději by s ní spal v posteli, ale to by ji zalehl," řekla Decastelo (více čtěte zde).

Matky v očekávání

Evu Decastelo v práci na pár dílů zastoupila kamarádka Agáta Hanychová. Ta ale prožila Den matek ještě jako těhotná. Stejně jako zpěvačka Pink, herečka Natalie Portmanová, které čekají své první dítě. Další známé ženy v očekávání jsou Victoria Beckhamová, Jessica Alba nebo Kate Hudsonová.