Den D je u Bohouše úterý

Třeba výčep: přibyly jen šipky, naopak obstarožní televizor s kolísajícím obrazem zůstal. A nový "Bohouš" za pípou je, hlavně když provoz houstne, stejně nekompromisní jako jeho předchůdce. Nemá rád, když mu kolem zaclání moc lidí; a když v takové chvíli někdo nový požádá o pivo na stojáka, stává se, že výčepák si ho změří pohledem a procedí: "Posaďte se." Nelze odporovat. Přísnost patří k věci. Stačí, že kolem pípy zevlují džbánkaři, kteří si zhusta navykli k Bohoušovi docházet.

Ve výčepu visí mimo jiné program kina Chocerady na dny 25. května až 12. června 1955, což je záhada srovnatelná s přistávacími dráhami na poušti v peruánských Andách, jak o nich psal Erich von Däniken.

Hned vedle je na zdi "pavouk" karetního turnaje Bohouš Open. Mariáš se tu maže často a s chutí.

Hospoda má dvě místnosti - přední, "běžnou", a zadní "salonek", který je ale normálně přístupný, pokud tu zrovna pod zavěšenou winchestrovkou a vlajkami unie a konfederace neprobíhá country večer. Donáška piva do zadní místnosti se za poslední léta zřetelně zlepšila.

Nahoru šla i kuchyně, která svých pár jídel vyváří i v neděli odpoledne. Jsou to jednoduché, ale s fortelem připravené hotovky - například vepřová plec se zelím, sekaná, smažený sýr, plíčky nebo záhorácký závitek. Též mají brilantně naložený hermelín a jiné studené pochutiny.

Škoda, že z lokálu zmizel jukebox, který skrýval neuvěřitelnou plejádu hitů české pop-music. Místo toho tu vyhrává obligátní rádio, což pochopitelně není ono.

Na druhou stranu přibyla standarta ředitele a závodního výboru ROH, výzdoba tradiční komunistickou veteší ale už není zrovna originální.

Výčep a přední místnost osvětlují zářivky a to není úplně příjemné, ale asi jde i trochu o zvyk. Ve výčepu stojí za pozornost hospodou skrznaskrz prosáklé záclony.

Poloha u parku láká k Bohouši pejskaře; čokly ale bez výjimky musí nechat venku, upozorňuje nápis na dveřích.

U Bohouše je také dobré místo pro vyprahlé sportovce, kteří se potýkali ve vinohradské sokolovně nebo na přilehlých hřištích naproti.

A na úterý připadá hit letošní sezony - obsluha nahoře bez. Dobře stavěná šenkýřka skutečně stojí za vidění. Není vlastně úplně "nahoře bez", protože má na sobě rozepnutou černou šifónovou košili. Dobrý přísun a kvalitní estetický zážitek potěší oko každého samce-znalce.

U BOHOUŠE,

Polská 34, Praha 2-Vinohrady. Otevřeno pondělí-neděle 11-23 hod. 12 stolů, asi 65 míst, dva stolky ve výčepu zcela vyhrazeny štamgastům.

Staropramen 10° 10,80 Kč ***

Gambrinus 10° 11,50 Kč ****

Prazdroj 12° 16,60 Kč ***

Kvalita obsluhy **** (v úterý *****)

Celkový dojem ***

Žádná hvězdička je v hodnocení nejméně, pět nejvíc.

Útratu v testovaných podnicích si platí autoři sami.