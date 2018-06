Dempsey a Makepeaceová slaví dvacáté výročí svatby

Když Glynis Barberová potkala Michaela Brandona, měla na něj stejný názor jako Makepeaceová na Dempseyho. Připadal jí jako nepříjemný, namyšlený Američan, s nímž bude spolupráce na seriálu noční můrou.

Postupem času ale Barberová změnila názor a seriáloví partneři se do sebe zamilovali. Manželství jim funguje už dvacet let, i když zažilo mnohé výkyvy. Podle Barberové je právě tohle tajemství šťastného soužití.

"Michael a já jsme vždycky měli vztah nahoru dolu, vášnivý a výbušný," řekla magazínu Hello! Barberová.

"Řekli byste, že se to po dvaceti letech uklidní a já myslím, že jsme trochu změkli, ale pořád jsme dost výbušní. Nevím, možná právě to je to tajemství. Rozhodně se nikdy nenudíte," dodala čtyřiapadesátiletá herečka, která svého o deset let staršího manžela potkala v roce 1985 a k radosti fanoušků seriálu Dempsey a Makepeaceová s ním začala randit během natáčení druhé série.

"Vůbec jsem ho neznala, takže jsem nevěděla, že už hraje svou roli a myslela jsem, že je opravdu tak protivný. Byl hlučný, pořád ječel. Měla jsem v té době přítele a když jsem přišla domů, řekla jsem mu, že ten chlap je noční můra a nemůžu s ním pracovat," prozradila herečka.

Když skončilo natáčení, pár se na čas rozešel. V roce 1989 se ale znovu dali dohromady, vzali se a za dva roky se jim narodil syn Alex.

Podle Barberové za těch dvacet let přemýšleli o rozvodu mnohokrát, vždycky ale došli k názoru, že je jejich láska silnější. "Nikdy jsme se nerozešli, ale byly tam okamžiky, kdy jsme o tom uvažovali. Vždycky tam ale bylo silné pouto, které nás udrželo pohromadě," řekla Barberová.

Oba stihli ještě jedno manželství. Brandon byl v sedmdesátých letech tři roky ženatý s herečkou Lindsay Wagnerovou a Barberová byla taky tři roky vdaná za kolegu z herecké školy Paula Antonyho Barbera. I tyhle zkušenosti jim podle Brandona pomohli v jejich vztahu.

Po tolika společných letech se nebrání ani společné práci a klidně by se vrátili do rolí Dempseyho a Makepeaceové. "Vždycky se můžeme vrátit a natočit dvouhodinový speciál," řekl Brandon. "Byla by to legrace. Mohli bychom ukázat, co se s těmi postavami stalo, co dělají teď," dodala jeho žena.