Demi sexuálně obtěžoval delfín

Demi se svým přítelem Ashtonem Kutcherem, exmanželem Brucem Willisem a jejich třemi dcerami Tallulah, Scout a Rummer vyrazila na koncert skupiny Duran Duran.

Před ním si udělali rodinný výlet do vodního parku Siegfriedova a Royova tajemná zahrada. Ta nabízí vedle mnoha jiných neobvyklých atrakcí také možnost zaplavat si v bazénu společně s láskyplnými delfíny.

I když mají tito savci pověst klidných, přátelských a inteligentních stvoření, dokáží být čas od času i velice agresivní. Nejenže se sexu násilně dožadují na svých samicích, ze stejného důvodu mohou občas napadnout i člověka.

"Delfíni jsou velice sexuálně agresivní a Mooreovou na to zřejmě nikdo předtím, než vlezla do bazénu, neupozornil. Jeden z nich se do ní zřejmě zamiloval a zaútočil na ni," prozradil s úsměvem jeden z návštěvníků aquaparku, podle nějž hvězda filmu Charlieho andílci: Na plný pecky vyrazila z bazénu skutečně neuvěřitelnou rychlostí.

"Netušila jsem, co se děje. Najednou do mne začal jeden z delfínů narážet a já nevěděla, o co jde, tak jsem raději bleskurychle vyběhla z vody. Delfíny už rozhodně nepovažuji za mírumilovné tvory," konstatovala Demi.