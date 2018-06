Demi se zajímala o šperky, Bruce o české sklo

Starožitnictví na Starém Městě, kde si superstar Demi Mooreová prohlížela ve středu odpoledne hlavně šperky, obklopil v mžiku dav zvědavců. Demi přiletěla i s třemi dcerami do Prahy za svým exmanželem, který u Milovic natáčí americký film Hartova válka. Odpoledne se k ní na procházce Prahou přidal Bruce Willis s dětmi. V moderních slunečních brýlích, béžových pohodlných botách, kalhotách téže barvy a béžovohnědém kabátě s kostkou, to Demi moc slušelo. Po krátkých účesech si nechala kaštanové vlasy narůst až po pás.

