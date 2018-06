Demi se vyfotí nahá i s milencem

"Ashtonovi skutečně vadí všichni ti chlápkové, kteří baží po tom, aby Demi viděli nahou. Hodlá jim proto její fotky, které zdobí již řádku let skříňky milionů dělníků ve fabrikách, alespoň trošku okořenit svojí přítomností," uvedl zdroj blízký hvězdnému páru, podle nějž je Kutcher pro focení odhodlán udělat cokoliv.



"Demi se objevila ve Vanity Fair již dvakrát a Ashton by byl opravdu šťastný, kdyby se potřetí mohli objevit jako pár. V ukazování svého nahého těla na odiv rozhodně nemá zábrany a i o Demi se ví, že je z focení nadšená. Je tedy velká šance, že by jim společné focení mohlo vyjít," dodává přítel hvězdy filmu Striptýz.



Jediný, kdo je s plány slavného páru Kutcher - Mooreová nespokojený, je Demiin bývalý manžel Bruce Willis. "Myslím, že by Demi měla podobnou zábavu už jednou provždy hodit za hlavu. Své si už s focením bez oblečení užila. Měla by se nyní spíše zaměřit na roli matky a na herectví, a pro změnu si nechat své oblečení na těle," tvrdí.



Demi září jako před lety

Stačilo účinkování ve druhém díle Charlieho andílků a hvězda hollywoodské krásky Demi Mooreové opět září jako před lety. Svědčí o tom i nabídka magazínu Vanity Fair, který touží po letech opět zveřejnit fotky čtyřicetileté Demi tak, jak ji bůh stvořil. Právě jeho čtenáři měli před několika lety možnost jako jediní spatřit herečku nahou, a navíc v době těhotenství.



"Byla jednou z prvních hvězd, které se odhodlaly ukázat světu krásu, kterou ženě přičaruje těhotenství. Její bříško tehdy v mimořádném nákladu obdivovalo nevídané množství čtenářů. O tom, že se Vanity Fair podaří úspěch zopakovat, nemůže být pochyb," prozradila přítelkyně Demi.



Určité rozdíly tu přece jen oproti několik let starému focení jsou, a Vanity Fair tedy bude potřebovat opravdu exkluzívní záběry, aby s Demi na svých stránkách uspěl.



Nejenže Mooreové přece jen přibyla nějaká ta vráska a nezdobí ji také zakulacené bříško, ale sama herečka souhlasila s focením pouze za předpokladu, že její fotografie nebude na obálce časopisu, v níž se série aktů objeví, ale budou otištěny pouze na vnitřních stranách.



"Nebudou to žádné sprosťárny. Půjde o velice vkusné a elegantní umělecké fotografie, které budou decentně zabírat křivky mého těla. Chci, aby lidé mé fotky vnímali jako umělecké dílo a ne aby visely po hospodách," řekla Demi.