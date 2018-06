Demi se opět odhalila a říká: Je mi moc líto Britney!

"Když jsem se poprvé znovu přestěhovala do L.A., prožívala jsem těžké chvíle a nechtěla jsem moc chodit ven. Ale potom jsem začala cítit, že nechci být izolovaná a strachovat se, že nikam nepůjdu, jen aby mě nevyfotili. Je to ale těžké, když na vás pořád čekají na konci vaší ulice," zpovídala ze pětačtyřicetiletá Demi ze svých zkušeností s bulvárními fotografy a vyjádřila také soucit s Britney Spearsovou.

"Nikdo to nezažil hůře než Britney Spearsová. Jak se na to někdo může dívat a myslet si, že takový způsob života je pro někoho prostě v pořádku?"

Normální den Demi Moore

"Můj normální den vypadá tak, že ráno vstanu s dětmi, odvezu je do školy, většinu dní v týdnu potom cvičím Pilates, čtu, chodím na schůzky a vždy máme rodinné večeře v 18:30," vyjmenovává své běžné aktivity Moore.

Svoji netradiční rodinnou situaci, kdy se její současný a o patnáct let mladší manžel pravidelně ve dveřích potkává s tím bývalým, popisuje sexy brunetka jako "něco, co nebylo automaticky jednoduché". "Musíte jít hodně hluboko do sebe a toužit po štěstí někoho jiného, jako to mám já u Bruce a on u mě. Má radost a uznání pro to, co s Ashtonem sdílíme a pro to, jak to Ashtonovi jde s holkami," říká matka tří náctiletých dcer Rumer, Scout a Tallulah.

Právě nejstarší devatenáctiletá Rumer se velmi snaží jít ve stopách svých rodičů a pohybuje se na tenkém ledě hollywoodských večírků a pochybných přátel, jako je Lindsay Lohanová nebo Paris Hiltonová. A s tím, že na ni čekají paparazziové, si zatím hlavu neláme - spíš jim ochotně pózuje.