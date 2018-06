Demi Moorová si pořídila kolébku

Věci pro novorozence Demi získala na aukci Green Power Baby Shower, jejíž výtěžek putuje na konto ekologických organizací.



Herečka se navíc před novináři v poslední době z neznámých důvodů skrývá, ale svědci ji spatřili s bříškem velikosti odpovídající pátému či šestému měsíci těhotenství.

Rostoucí bříško se rovněž snaží šikovně překrýt volnými šaty. „Je určitě těhotná. Je tak v pátém nebo šestém měsíci – poznám to, moje žena zrovna porodila – vím, jak těhotná žena vypadá! Seděla tam a sledovala film, nohy měla roztažené, ruce hladily bříško, Ashton měl celou dobu ruce kolem jejích ramen,“ potvrdil deníku New York Post nejmenovaný zdroj, jenž byl s Mooreovou v losangeleském kině na promítání filmu The Talent Given To Us.



Na počátku tohoto roku označil Ashton zprávy o těhotenství za naprostý nesmysl. „Jaký je váš zdroj? Našla jste ho v koupelně vedle záchodu?“ schladil Kutcher nedávno moderátorku Diane Sawyerovou v pořadu Good Morning America.

Moorová má z manželství s další hvězdou filmového plátna Brucem Willisem tři děti - dcery Rumer, Scout a Tallulah. Rozvedli se v červnu 1998 po jedenácti letech soužití.