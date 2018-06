Demi Moorová miluje dva muže

Vedle čtyřicetileté Moorové si ve filmu zahrála Cameron Diazová, Drew Barrymorová, Matt LeBlanc, John Cleese, Robert Patrick nebo zpěvačka Pink.



Ti všichni se sešli 18. června na slavnostní premiéře filmu v Hollywoodu. Noví Charlieho andílci by měli mít v českých kinech premiéru v polovině července.



Demi Moorová a Bruce Willis, kteří se rozvedli po třinácti letech v říjnu 2000, si spolu už zahráli v roce 1991 ve filmu Vražedné myšlenky.



O pět let později propůjčili hlasy dvěma postavičkám v animovaném filmu Beavis and Butt-head Do America.



Moorová má o 15 let mladšího přítele

Zda se k sobě Demi a Bruce vrátí i v soukromí, zůstává otázkou. Exmanželka Willise si totiž nedávno našla nového přítlele - rovněž herce, o patnáct let mladšího Ashtona Kutchera.



Podle magazínu People se čtyřicetiletá herečka, matka tří dětí, setkala s pětadvacetiletým Kutcherem poprvé na ceremonii předávání filmových cen. Flirtovali celou noc a poté spolu odešli neznámo kam.



Ashton Kutcher hrál například v komedii pro adolescenty Hele vole, kde mám káru? Zahrál si i hlavní roli ve filmu Líbánky, který měl u nás premiéru 12. června. Komedie pojednává o začátku soužití mladého páru, které nebývá povětšinou lehké. Ale o tom Kutcher nemůže nic vědět.

Demi Moore a Bruce Willis s dětmi Demi Mooreová se vyšvihla mezi přední hollywoodské hvězdy s příjmy v desítkách milionů dolarů především díky svému manželství. Demi Mooreová při návštěvě Prahy. Demi Mooreová Ashton Kutcher ve filmu Líbánky. Ashton Kutcher ve filmu Líbánky. Tělo Demi Mooreové je výtvorem zkrášlovacích odborníků. Demi Mooreová s přítelem Ashtonem Kutcherem. Daryl Hannahová na premiéře filmu Charlieho andílci: Na plný pecky. (18. června 2003) Drew Barrymorová a Cameron Diazová na premiéře filmu Charlieho andílci: Na plný pecky. Lucy Liu, Drew Barrymorová a Cameron Diazová na premiéře filmu Charlieho andílci: Na plný pecky. Cameron Diazová Lucy Liu, Drew Barrymorová a Cameron Diazová na premiéře filmu Charlieho andílci: Na plný pecky. Matt LeBlanc líbá manželku Melissu na premiéře filmu Charlieho andílci: Na plný pecky. (18. června 2003) Zpěvačka Gwen Stefani ze skupiny "No Doubt" s manželem Gavinem Rossdalem. Bruce Willis se svou bývalou ženou Demi Mooreovou, jejím partnerem Ashtonem Kutcherem a dcerami - Rumer, Scout a Tallulah. Lucy Liu, Drew Barrymorová a Cameron Diazová na premiéře filmu Charlieho andílci: Na plný pecky.