Demi Mooreovou opět lákají duchové

Pokud se jí nepovede ředitele hollywoodských studií obměkčit, je rozhodnutá jít do toho sama. Patří jí totiž produkční společnost Moving Pictures (Pohyblivé obrázky), a tak Demi věří, že peníze sežene.



"Duch byl nádherný film a tak by byla škoda nedopřát divákům volné pokračování. Věřím, že i když se Patrick Swayze distancoval od pokračování Hříšného tance, že by mi na druhý díl tohoto filmu kývnul. Jsme dobří přátelé a to je v tomto případě velká výhoda," myslí si čtyřicetiletá Mooreová.



A kdyby se ani to nezdařilo, je tu ještě další hvězda filmu Duch, a to Whoopi Goldbergová. I ona má vlastní produkční společnost. Bývalá manželka Bruce Willise by se tak ke spoluúčasti pokusila přemluvit alespoň ji, kdyby všechny ostatní možnosti selhaly.



"Od Patricka sice ještě žádné oficiální vyjádření nemám, ale Whoopi mi účast na pokračování již přislíbila. Řekla, že jsou sice druhé díly filmů často méně úspěšné, ale že je pro každou špatnost," prozradila Demi.