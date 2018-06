Demi Mooreová se objeví v bikinách v Charlieho andílcích

"Mám k ní obrovský respekt," říká Drew Barrymorová o Demi Mooreové. "Ona je absolutní zosobnění síly a skvělého vzezření."

Matka tří dětí Jennifer Campbellová vzpomíná na den 29. září, když šla do Mintu, nočního klubu Na Main Street, vlastněném částečně Brucem Willisem. Namísto obvyklých "dýdžejů" a piva tam vířil personál odděný v řemenech. A ta, která si to ze stovek žen nejvíce užívala, byla prý právě Willisova exmanželka Demi Mooreová.

"Ze začátku jenom seděla s několika kamarádkami a pozorovala," říká Campbellová. "Ale potom se začala chovat... neurvale: "Uvázala si triko pod prsa, aby bylo vidět její pevné bříško, a začala tančit striptýz, říká Cambellová. "Chlapi mohli přijít a ona jim ukazovala pohyby. Jakékoli chtěli. Hrála si s jejich vášní. Má tělo jako pátnáctiletá," obdivuje se Campbellová.

Vskutku, s jejími nadcházejícími čtyřicátými narozeninami Mooreová vypadá na třiadvacet. Pět let bylo její prioritou mateřství, ne hvězdná kariéra. Teď je ovšem připravena znovu začít točit. Dokonce, když se ukázala v bikinách vedle "ještě zelené" Cameron Diazové v pokračování "Charlieho andílků", netrápilo ji to. Stalo se tak ve scéně, kde se střílí na pláži. Demi Mooreová tu hraje ex-andílka a vypadá ještě lépe než ve filmech Striptýz (1996) a G.I. Jane (19+97). A to už je co říct.

"Proboha, to je nemožný - ona má tu nejkrásnější figuru," vykřikl další Andílek Drew Barrymorová. "A to jsem slyšela, že před tou střílecí polonahou scénou slupla celou Čínu ."

A její tajemství?

"Je šťastná. Nemusí dělat mnoho pro své tělo. Má ho prostě úžasné od přírody. Samozřejmě, nemůže jenom ležet. Doma v Idaho plave a jezdí na kolečkových bruslích. Má bazén a posilovnu a trénuje s expertem na bojové umění Oliverem Withcombem (její bývalý milenec), aby zdokonalila své údery a kopy pro Andílky.

(Pro cílené zesílení pije energetický nápoj Red Bull.)

Pryč jsou ale ty doby, kdy ujela každé ráno před snídaní 30 kilometrů na kole.

"Teď ví, že je na místě, které chtěla vlastnit," říká její kamarádka a producetka Suzanne Toddová. "Už ví, kým chce být jako člověk. Ne se soustředit na to, jak vypadá, ale jak se cítí. A to ji dělá krásnější než kdy předtím."