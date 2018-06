Demi Mooreová je hloupá a bez talentu

"Rozhodně moc chytrosti a talentu nepobrala. Nedokážu vůbec pochopit, jak ji může někdo obsadit do filmu. Natož ještě do hlavní role a vyhodit tak pro nic za nic zcela zbytečně několik miliónů dolarů, které by mohly být použity na jiné věci. A navíc platit někomu za to, že běhá bezhlavě před kamerou, se mi zdá taky trošku stupidní," nešetřil urážkami na hereččinu adresu Ackland.

Hvězda stříbrného plátna let minulých ovšem překvapila hanlivými poznámkami i na svou více než padesátiletou práci u filmu. "Většina toho, co jsem kdy natočil, byla hrozná. Samé béčkové snímky a často také propadáky, které se ani nedostaly do kin. Jsem unavený svou neschopností pracovat na něčem, kde by se objevily mimo automobilových honiček a nesmrtelnosti lotrů také duchaplnější věci. Pořád dokola je to totéž. Mnoho z rolí jsem přijal jen kvůli penězům a slávě, po které jsem doslova bažil," přiznal Ackland.

"Dělal jsem hrozné věci, natočil jsem spoustu špatných filmů, ale myslím, že za to nepůjdu do pekla. Potřeboval jsem jednoduše práci. Dneska byste mne označili za workaholika. Hrál jsem v Mad Dogs And Englishmen s Liz Hurleyovou. Jak film, tak herečka, byl jeden velký propadák. Pak přišel snímek Passion Of Mind s Demi Mooreovou. Měl hrozný scénář, příšernou produkci, nesnesitelné podmínky, ale potřeboval jsem peníze," dodal Ackland.

Herec také litoval své spolupráce na filmu Bill And Ted's Bogus Journey, kde hrál po boku Keanu Reevese, a účinkování ve videoklipu skupiny Pet Shop Boys.