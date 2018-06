Demi Moore poodhalila své křivky pro Vanity Fair

Čtyřiačtyřicetiletá herečka, která má již tři velké dcery, chce dítě porodit svému manželovi Ashtonu Kutcherovi. Herec a moderátor se netají tím, že po dítěti touží již dlouho. Konečně se mu podařilo svou o šestnáct let starší manželku přesvědčit.

Všechny tři dcery má Demi se svým druhým manželem Brucem Willisem. „Jakmile máte tři děti a převýšíte určitý počet, pak si říkáte, jaký je rozdíl mezi třemi nebo čtyřmi nebo pěti? Pro mě jsou nejdůležitější věcí, které se mohou účastnit, moje děti,“ tvrdí Demi v rozhovoru.

Ashton si podle herečky se všemi nevlastními dcerami, osmnáctiletou Rumer, patnáctiletou Scout i dvanáctiletou Tallulah skvěle rozumí. Přesto by rád vlastního potomka, nejlépe syna a pokračovatele rodu.

„Myslím, že naše láska nás dostala překvapivě, a zvláště jeho. On byl ve skutečném rozpuku své kariéry, když jsme se zrovna potkali, což je pro mladého muže první příležitost skutečně těžce zapracovat. Kdyby tehdy někdo přišel a řekl, že mi předpovídá setkání s mužem ve věku pětadvaceti let a že se bude se mnou stýkat a bude mé tři děti vnímat jako bonus, asi bych odpověděla, až naprší a uschne,“ vypráví hlavní hrdinka filmu Striptýz o vztahu s mužem mladším o mnoho let.

Raději než vrásky, o něž se navíc starají pravidelně plastičtí chirurgové, dělá si z velkého věkového rozdílu sexy bruneta legraci. „My dráždíme jeden druhého, zrovna kvůli společné práci na hře The Graduate uváděné na Broadwayi. Ale víte, historie dokázala, že párům, které vystupovaly společně, to nikdy neklapalo,“ uvedla také Demi.