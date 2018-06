Demi Moore podala žádost o rozvod, od Ashtona Kutchera chce výživné

Právníci Demi Moore vyjednávali několik měsíců s advokáty zastupujícími manžela, aby se dohodli před rozvodovým řízením na majetkovém vyrovnání. Pětatřicetiletý Kutcher se zdráhá své bývalé cokoli platit. Ta však do žádosti o rozvod přidala, že požaduje po skončení manželství trvalé vyplácení výživného.

Demi Moore podle magazínu TMZ chce získat maximum peněz jako bolestné za to, co jí svými nevěrami o patnáct let mladší manžel způsobil.

Sama má přitom majetek v hodnotě 4,4 miliardy korun, zatímco Kutcherův dosahuje hodnoty čtyř miliard korun.

Ashton Kutcher a Mila Kunisová jsou zamilovaní.

Kutcher požádal o rozvod už v prosinci 2012. Více než rok žije s kolegyní Milou Kunisovou, s níž se zná od devadesátých let.

Demi Moore se od rozchodu pohybuje ve společnosti mladších mužů, na žádný vážnější vztah to ale zatím nevypadá.