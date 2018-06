Demi Moore má nová kolena za čtvrt milionu

Třiačtyřicetiletá herečka po sérii nezáživných filmů a komplikovaném rozchodu s bývalým manželem Brucem Willisem opět nastartovala svou kariéru. Vděčí za to plastickým operacím.

Díky svému přemodelovanému tělu si našla i pěkného zajíčka, bývalého manekýna Ashtona Kutchera. Stárnoucí kráska Demi Moore chce ale pro svého o patnáct let mladšího manžela Ashtona vypadat stále sexy, a tak neustále vráží neuvěřitelné částky do rekonstrukce svého zevnějšku. A to i přesto, že jí Ashton stokrát řekl, že ji stále miluje a nezajímá ho, jak vypadá.

Atraktivní Demi si během loňského roku nechala odsát tuk na hýždích, bocích, břichu a nohách. Nechala si vylepšit nos, vyhladit oční vrásky a zvětšit prsa. Kromě skalpelu své dokonalé tělo udržuje i celou armádou specialistů. Stará se o ní osobní trenér, specialista na zdravou výživu i učitelé jógy a kick-boxu.



Avšak i přes svou velmi přitažlivou postavu měla Demi Moore stále pocit, že ne vše na jejím těle je dokonalé. Speciálně se jí nelíbila její kolena. "Demi navštívila Briana Novacka, který už pro ni pár plastických operací dělal," uvedl jeden z přátel herečky. "Nemohla přenést přes srdce, že by na ní nebylo vše perfektní."

Mnoho přátel atraktivní Demi přemlouvalo, aby od operace ustoupila. Vždyť trápit se kvůli kolenům je přece tak malicherné. A ke všemu tento zákrok patří mezi ty nejnáročnější. Američtí chirurgové jsou však ve svém oboru mistry, a tak si Demi již nyní může vykračovat v sukýnce nad kolena.