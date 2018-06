Demi Moore je zase šťastná, našla si mladého rockera

Jedenapadesátiletá Demi Moore odletěla do Mexika se svou pětadvacetiletou dcerou Rumer a taky se sedmadvacetiletým Seanem Fridayem.

Vzhledem k věku by se nabízelo, že mladý rocker patří k Rumer. Za tou ale do mexického Tulumu přijel její přítel, herec Jayson Blair.

Demi a Sean navíc na pláži nikoho nenechali na pochybách. Objímali se, líbali a dováděli spolu v moři.

Sean Friday je o 24 let mladší než Demi Moore. Demi Moore si se svým mladíkem užívala na pláži.

"Demi si to skutečně užívala. Vypadala úžasně, relaxovala a byla šťastná. Je to perfektní start do nového roku. Chce nechat všechno zlé za sebou," řekl časopisu People jeden z přátel, kteří byli s Demi Moore v Mexiku.

Demi Moore se před koncem roku podařilo konečně rozvést s Ashtonem Kutcherem. Navíc před Vánoci prodala zásnubní prsten za čtvrt milionu dolarů, který od něj dostala.