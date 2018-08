Se závislostí budu bojovat dál, vzkázala Lovato po předávkování

„Co se týká mé závislosti, vždycky jsem byla otevřená. Naučila jsem se, že tahle nemoc není něco, co časem samo zmizí, nebo poleví. Chci poděkovat Bohu za to, že mě nechal naživu,“ píše zpěvačka v emotivním vzkazu fanouškům.

Dodává, že je velice vděčná za všechnu lásku a podporu, myšlenky a modlitby, které jí pomohly překonat uplynulé dny.

„Nyní potřebuji čas k uzdravení. Láska, kterou jste mi dali, nebude nikdy zapomenuta. Těším se na den, kdy budu moci říct, že jsem čistá. Budu pokračovat v boji,“ dodala Lovato. Podle zdroje magazínu PEOPLE zpěvačka souhlasila s nástupem do léčebny.

Americká hvězda vyrůstala s otcem, který se většinu života potýkal se stejným problémem jako ona. Během dospívání trpěla Lovato depresemi a bulimií, v dětství byla obětí šikany a zneužívání.

„Brala obrovské množství drog a její přátele se dlouho obávali, jak to dopadne. Měla terapeutku, která jí pomáhala abstinovat, ale před pár měsíci ji odstřihla ze svého života. Od té doby se to výrazně zhoršilo,“ přiznala kamarádka zpěvačky magazínu TMZ.

Ještě nedávno se Lovato chlubila, že je šest let čistá po těžké závislosti na kokainu. „Před šesti roky jsem pila vodku z lahve od Spritu v devět ráno a pak zvracela v autě. Pamatuji se, jak jsem si říkala, že už to není vůbec hezké. To už není žádná zábava,“ tvrdila Demi letos v březnu během koncertu v New Yorku.

V autobiografickém dokumentu Simply Complicated, který měl premiéru loni, zpěvačka přiznala, že ke kokainu přibyl kdysi ve velkém množství také Xanax.



Otec Lovato rodinu opustil, když byly zpěvačce dva roky. „Myslím, že jsem vždy pátrala po tom, co na těch drogách a alkoholu vidí,“ říká zpěvačka. Před dvěma týdny bulvár odhalil, že Lovato zpřetrhala veškeré vazby s rodinou a přáteli kvůli drogám. A dokonce propustila manažera Phila.

Rodina se k ní však v těžkých chvílích opět vrátila a zpěvačka se z úterního předávkování zotavuje v její péči.