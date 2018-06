Posilovna je lepší než terapie, cítím se tam skvěle, říká Demi Lovato

„Ve fitku jsem tak sebejistá a spokojená. A je jedno, co tam zrovna dělám. Jestli boxuju, dělám kickbox, bojová umění, nebo jen posiluji. Má to neskutečně dobré terapeutické účinky. Dělá mi to dobře nejen na těle, ale i na duši,“ sdělila Demi.

Ta si dodává sebevědomí i afirmacemi, které si každý den přeříkává před zrcadlem. „Sednu si před něj a říkám sama sobě, že jsem krásná. A snažím se milovat všechny křivky na mém těle. Říkám si, že je každý záhyb na mém těle dokonalý. Myslím, že je potřeba, aby žena občas promlouvala sama k sobě a upřímně od srdce řekla, že je krásná,“ pokračovala.

Se svým tělem má Demi problémy už od dětství. Nikdy nebyla příliš hubená, takže v pubertě rychle sklouzla k anorexii. Udržet si štíhlou postavu pro ni není lehké ani teď. Musí na sobě hodně pracovat.

„Většina lidí si asi říká, že už jsme trapné s tím, jak neustále říkáme, že je třeba mít se ráda. Ale ona je to vážně pravda. Dokud nepřijmete sama sebe, nikdy nebudete šťastná,“ myslí si.

Velkou oporu nachází ve svém partnerovi atletovi Guilhermovi Vasconcelosovi, který ji motivuje a každý den s ním chodí do posilovny. „Mám kliku,“ dodala.