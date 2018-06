Gynekolog mě během vyšetření požádal o autogram, říká Demi Lovato

„Těch nepříjemných situací bylo hodně. A vlastně nejdivnější byla, když jsem byla u gynekologa a on se mě zeptal: Mohl bych dostat autogram pro mou dceru? Pomyslela jsem si: Jdi se bodnout! Co to má sakra znamenat?!“ prohlásila Lovato v rozhovoru pro novozélandské rádio.

A nebyl to jediný případ, kdy byla požádána o autogram zrovna ve chvíli, kdy byla částečně nahá a měla odhalené intimní partie.

„Když jsem byla na laserovém odstranění ochlupení, stala se stejná věc. Byl tam člověk, který mi říkal: Můj ten a ten je váš obrovský fanoušek. Odpověděla jsem mu: No, teď mu můžete říct, že jste viděli moji vagínu,“ dodala.

Demi Lovato je americká zpěvačka, herečka a skladatelka. Ve filmu debutovala rolí v seriálu pro děti Barney a přátelé, byla také porotkyní amerického X Factoru.

V roce 2010 si udělala pauzu od herecké i pěvecké kariéry a nastoupila do léčebny. Trpěla bulimií, měla sklony k sebepoškozování a své problémy často řešila návykovými látkami a alkoholem. Podle svých slov tehdy v podstatě utrpěla nervové zhroucení. Byla jí rovněž diagnostikována bipolární porucha osobnosti.