Demi je zoufalá: liposukce ani prsní implantáty jí roli nepřinesly

Od nepříliš zdařeného comebacku po pětileté odmlce ve filmu Charlieho andílci: na plný pecky v roce 2003 dostala americká herečka příležitost jen v několika málo filmech.

A tak Demi projevila obavy o svou chřadnoucí filmovou kariéru. "Pár let už se potýkám s faktem, že je mi tolik, kolik mi je. A to tak dalece, že mě napadalo, že nevědí, co se mnou. Není mi 20, není mi ani 30," řekla magazínu Red. "Pro ženy po čtyřicítce není moc dobrých rolí. Spousta z nich není příliš obsažných, můžete hrát leda tak něčí matku nebo manželku," postěžovala si.

"Řeknou-li nám, že jakmile dosáhneme třicítky, už nejsme tolik ceněné, je to problém," připustila. "Všechny máme ještě co dávat. Nemůžeme jen čekat, až se něco stane. Musíme říci: ‚Jsem strašně naštvaná a odmítám tenhle úděl přijmout‘."

Demi Moore proti tomuto trendu však nebrojí jen pouhými slovy. List tvrdí, že herečka ve snaze zastavit čas utratila téměř půl milionu dolarů za vylepšení a zkrášlení svého vzhledu. Kromě toho, že si pořídila "armádu poradců", nechala si voperovat prsní implantáty, podrobila se liposukci, kolagenovým injekcím a liftingu povadlé kůže na kolenou.