Demi doprovodí k oltáři exmanžel

Proslýchá se, že za svědka čtyřicetileté Demi s pětadvacetiletým Ashtonem půjde její bývalý manžel, osmačtyřicetietý Bruce Willis.

Jak se na projev této cti tváří, agentury neuvádějí, pouze připomínají, že svatba se má konat v Los Angeles ve stejném kostele, kde si v roce 1987 Demi bral on sám.

Stejně tak se agentury zatím nezmiňují o tom, zda se svatby, na níž má být pozváno asi 120 lidí a jež přijde zhruba na 900 eur (téměř 30 milionů korun), zúčastní tři dcery Mooreové a Willise.

Do chomoutu míří i DiCaprio

Není to jediná v poslední době ohlášená svatba slavného páru. Do manželského chomoutu míří také devětadvacetiletý Leonardo DiCaprio, jehož třetí nabídku k sňatku konečně vyslyšela třiadvacetiletá topmodelka Gisele Bündchenová.

Během jejich tříleté známosti se s ním už stačila čtyřikrát rozejít. Pokaždé se k němu vrátila s nadějí, že se Leo nakonec polepší a přestane se otáčet za dalšími sukněmi a skončí také s nesčetnými alkoholickými dýchánky se svými přáteli. Tentokrát se dala přemluvit, i když datum sňatku zatím nebylo definitivně stanoveno.