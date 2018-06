Demi čeká dítě a plánuje svatbu

17:17 , aktualizováno 17:17

Ještě to není vidět, ale už je to prý jisté. Dvaačtyřicetiletá hollywoodská hvězda Demi Mooreová čeká se svým o 15 let mladším přítelem a hereckým kolegou Ashtonem Kutcherem dítě. A v půlce června navíc oběma v Beverly Hills zazvoní svatební zvony.