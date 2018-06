Demi a Bruce, ostře sledovaná romance

Na veřejnosti dávali na odiv svou lásku, jejich soužití vypadalo jako sladká hollywoodská romance. Rozvod trval 36 minut, třináct let štěstí neskončilo happy endem.

Samo soudní stání trvalo pouhých 36 minut. Dne 19. října 2000 byli po 13 letech manželství oba opět volní. Když v roce 1998 začal slavný hollywoodský vztah krachovat, bylo to velké sousto pro tisk. Nikdo jim nedal ani chvilku vydechnout, byli sledováni na každém kroku. Ale rozvod udělal konečně tlustou čáru za spekulacemi všeho druhu a bývalí manželé mohli trochu vydechnout.Zvláště dcery tím věčným špehováním a vláčením po novinách hodně trpěly. Demi s dětmi se stáhla na ranč do Idaha, a tak se konečně ztratila všem z očí. Ačkoliv oficiální důvod rozvodu zněl "nepřekonatelné rozdíly", k první vážné roztržce došlo v roce 1998 poté, když jeden paparazzi nachytal Demi při laškování s dalším hollywoodským idolem, Leonardem DiCapriem.Přestože se Willis společnosti jiných krásných žen nikdy nevyhýbal, jeho manželka si to dovolit nesměla. A když uviděl choulostivé fotografie své ženy, naštval se, v návalu vzteku sbalil kufry a odešel.Hvězdný pár se poté snažil o usmíření. Byl to nakonec Bruce, kdo žádal Demi, aby ho přijala zpátky. Už jen kvůli tomu, že spolu mají tři dcery: Rumer Glenn (14), Scout LaRue (11) a Tallulah Belle (8). Všechny pokusy však byly marné. Manžele pohltila práce na dalších natáčeních, měli na sebe stále méně času, a tak se navzájem jeden druhému vzdalovali. Až si nakonec našli i nové partnery.

Demi si začala až příliš rozumět s učitelem karate Oliverem Witcombem (32), jenž s ní bydlel v Idahu. Bruce zase našel útěchu v náruči ohnivé Španělky, obchodnice s akciemi, Marie Bravo (30), která jako by bývalé ženě vypadla z oka.



S rozvodem si dali skutečně načas. Snad si mysleli, že se vše urovná, snad se chtěli domluvit na rozdělení majetku ve výši téměř čtvrt miliardy dolarů beze svědků, aby se vyhnuli dlouhodobým soudním tahanicím a publicitě.



Soud nakonec rozhodl, že na péči o své tři dcery se budou podílet oba rovným dílem. Demi si ponechala ranč v Idahu, Bruce zase čtrnáctipokojový byt na Manhattanu v New Yorku.



Všechno proběhlo hladce. Žádné hádky, žádné výčitky, žádný boj o peníze... Když už se rozhodli, že spolu nebudou žít, tak ať mají kvůli dětem všechno rychle za sebou. Za rozchod rodičů nemohou přece trpět dcery.



Neberte nám soukromí

Když se v roce 1987 brali, akční hrdina a bývalá modelka se znali sotva tři měsíce. Vzali se, aniž by o tom někdo věděl. Žádné velké přípravy, žádná publicita. Neměli nejmenší chuť dávat svůj soukromý život na odiv.



Ani poté, co jejich vztah začal dostávat trhliny. "Kde je k čertu napsáno, že by měl člověk věčně veřejně diskutovat o svém manželství?" prohlásil jednou Willis, když už byly hádky na denním pořádku. "Něco jiného je propagovat svůj film a ukázat se na premiéře." To, že se Bruce i Demi neradi vystavovali očím veřejnosti, má původ zřejmě v tom, že oba pocházejí z jednoduchých poměrů a svou vlastní pílí se vypracovali na vrchol kariéry, která s sebou přináší nutně slávu.



Určitě patří k nejlépe placeným hollywoodským hvězdám. Za peníze si pak kupovali a dosud kupují hlavně nemovitosti. Na ranči v Idahu zřídili například kino, bar, úřady, zkrátka vlastní malou infrastrukturu, aby měli vše při ruce. Willis si totiž nikdy nepřál, aby děti vyrůstaly v přepychu Hollywoodu jako jiní zhýčkaní potomci bohatých celebrit, ale raději v nedotčené přírodě, kde se cítí dobře. Vždyť i odtud se dá doletět kamkoliv.



Tvrdý akční hrdina z plátna se ve skutečnosti dovede chovat jako úplně obyčejný člověk, který se na rozdíl od jiných slavných boháčů dokázal postarat i o rodiče. V New Jersey, odkud pochází, koupil prázdnou pobočku národní banky, kde pracovala jeho maminka. A tatínkovi a nevlastní mámě dům, aby už nemuseli bydlet v obytném přívěsu. "Bruce si koupí klidně půl města, když to bude nutné," prohlásil o něm zdejší starosta.



Ale přestože si může dovolit vše, raději pije pivo než šampaňské, vyrazí s přáteli na tah po barech a také je klidně ochoten točit i za minimální honorář v nízkorozpočtových filmech.



Moc dobře si totiž pamatuje, jaké to bylo, když si ještě v začátcích přidělával jako barman. Právě proto by nikdy neošidil vlastní rodinu, ta pro něj byla vždy prvořadá a zůstala i po rozvodu.



Drsňák i vzorný táta

Dlouho byl Bruce známý spíše jako manžel Demi, přinejmenším do té doby, než se stal slavným hrdinou z Pulp Fiction. Byl vždycky bouřlivák a rebel. Ale zároveň byl i vzorným otcem. "Moje děti jsou mi vším. Dal bych za ně život," prohlašoval Willis.



Ačkoliv je slavný pár již minulostí, jako rodičům se jim nedá nic vytknout. Dál se společně starají o své dcerky, které jsou mezitím už skoro v pubertě. Nikdy nebylo Bruceovi zatěžko, aby ve volných chvílích sedl do svého letadla a zaletěl se za nimi podívat, ale i pomoci s úkoly nebo jenom poradit či vyslechnout jejich nářky.



Po rozvodu se slavný filmový hrdina vrátil ke svému bujarému mládeneckému životu, který se prý příliš nezměnil dodnes. Nedávno kajícně přiznal: "Pořád ještě Demi miluji."



Moc dobře ví, jak moc mu jeho čtyři krásky chybějí. A tak to tvrdý chlap, který se však nestydí přiznat svou vinu, vyřešil opět po svém: koupil v Idahu, hned naproti domu, ve kterém bydlí nyní bývalá manželka a dcery, vilu.



Nemovitost vlastně ani nebyla na prodej, ale jejího majitele Bruce tak dlouho přemlouval, a dokonce mu musel nabídnout jednou tolik peněz, až ji nakonec získal. Podaří se mu získat Demi zpátky?

CO ŘÍKÁ ON

"Demi a já netlačíme problémy před sebou, ale snažíme se je sprovodit ze světa. Někdy dost temperamentně," vysvětluje vždy trpělivě slavný bouřlivák Willis okolnosti rozchodu. Proč tedy ztroskotalo jeho manželství? "Věci i lidi se mění. Je těžké vytvořit dobré manželství. Demi stále miluji. Budeme společně vychovávat děti. Stojíme si blíže než kdykoliv předtím." CO ŘÍKÁ ONA

Čtyřicetiletá hvězda Demi Mooreová se po rozvodu stáhla i s dcerami do ústraní na ranč v Idahu a podle svých slov už prý nechce o manželovi nikdy ani slyšet. Přesto se zdá, že její postoj není zdaleka tak jednoznačný. Už jednou se totiž neudržela a překvapivě za přítomnosti reportérů prohlásila: "Chci svého Bruce zpátky! Pořád jej miluji a dobře vím, že on miluje mě."