Delon: Starého a škaredého mě nikdo neuvidí

Delon, kterému bude v listopadu 67 let, hrál už se svým malým synem v detektivním miniseriálu "Fabio Montale". Na otázku, zda natáčet se svými dětmi je výraz nějaké jeho potřeby, Delon říká: "Měl jsem děti už v pokročilém věku, dá-li se to tak říct. Chci jim nechat obrázky pro dobu, až tu už nebudu. Pro ně to bude mimořádná vzpomínka. Můj malý syn už po zkušenosti s Montalem chce být hercem."

Ani on ani jeho už dospělý syn Anthony však podle něj nestojí o to, aby se objevili spolu v nějakém snímku jen proto, aby uspokojili producenty. "Delon senior a Delon junior na jednom plakátu nás zajímá jen v případě, že půjde o hodnotný, kvalitní

scénář," říká někdejší idol paní a dívek.

Podobně i svůj případný návrat na velké plátno podmiňuje Alain Delon tím, že mu k tomu "dodají chuť nějaká velká jména, jako třeba Roman Polanski nebo Marlon Brando".

Herectví považuje Delon za "nejkrásnější řemeslo na světě. Herec prožije za jeden život čtyřicet nebo padesát jiných. Možná proto herci nestárnou tak rychle."

Anthonyho měl Delon s Nathalií Canovasovou, s níž se oženil v roce 1964, a Anouchku a Alaina-Fabiena s Rosalií van Breemenovou, která se stala jeho partnerkou v 80. letech.