Dělníci v západní Indii čekají na konec světa

Na vrakovišti na pobřeží státu Gudžarát, kde se likvidují plavidla z celého světa, normálně pracuje 40.000 lidí. Po špatné zprávě je jich tam nyní osmina. Většina dělníků jsou negramotní lidé ze všech koutů Indie a ze zahraničí."Všichni říkají, že 8. května zemřeme. Je-li to pravda, měl bych být s rodinou. Když to napsali v novinách, musí to být pravda," řekl jeden z dělníků.Člen vedení vrakoviště je bezmocný. "Zkoušeli jsme všechno, ale neplatí to na ně. Umínili si, že je konec světa, a neposlouchají žádné logické argumenty. Každý den odcházejí další tisíce zaměstnanců," řekl.Jeho kolega je stejně zoufalý a tvrdí, že ohlásí-li nyní někdo, že konec světa nebude, jenom zvýší chaos. "I ti, k nimž ještě zpráva o soudném dni nedorazila, se o tom dovědí, začnou se bát a utečou taky," soudí.Jediný, kdo si exodus pracovníků vrakoviště pochvaluje, je místní hnutí Greenpeace. Je to prý pro dělníky jenom dobře, protože podle průzkumu ochránců životního prostředí pracují lidé na vrakovišti se silně toxickým materiálem a chemikáliemi a odhaduje se, že každý čtvrtý onemocní rakovinou.