Děkuji, netančím a nepiji

Na zdraví raději méně

"Mladý organismus je více zranitelný, protože spotřebuje hodně energie na vývoj," varuje dietolog Oldřich Macharáček. "Hranice osmnáct let pro konzumaci alkoholu nebyla stanovena náhodou. Takový dorostenec navíc má pocit, že snese víc alkoholu než jeho starší kamarádi, ale to je zcela mylná představa. Naopak mu stačí dvě tři skleničky vína, aby skončil pod stolem. Navíc rychle dorazí k hranici, kdy vzniká závislost."

Každý člověk má jinak fungující metabolismus, přičemž nezáleží vždy jen na pohlaví, věku nebo váze. Nemyslete si tedy, že obdržíte řád za statečnost, když budete na večírku ze všech sil držet krok s ostatními. Ostatně - průzkum firmy Smirnoff nedávno nade vší pochybnost ukázal, že opilství vyšlo z módy.

"Překvapilo nás, kolik mladých lidí do třiadvaceti let si uvědomuje, jak by se morálně a společensky shodili, kdyby je někdo viděl opilé," říká manažer Smirnoffu Martin Kraut.

Umění říci ne

Odmítnout skleničku je ovšem vždy lepší spíš nenápadně než povykovat, že alkohol není zdravý, ještě vám není osmnáct a podobně. Tohle přece ví každý, a navíc to jen láká rozjařené kamarády, aby vám ukázali, zač je toho loket. Nejlépe je tvářit se zcela samozřejmě: nepít je přece stejně normální jako pít. Když vám ani to neprojde, dbejte, abyste si nápoje připravovali do sklenice sami, a to nejlépe v poměru, kde minerálka nad bílým vínem a džus nad vodkou vítězí alespoň o jednu koňskou délku. Pokud máte natolik tupé kamarády, že přesto trvají na tom, abyste si s nimi přihnuli, zkuste jinou lest. Tvrďte, že jste to trochu přehnali už včera, celý den máte místo hlavy včelín a nemůžete vidět ani prázdnou lahev od piva. Ostatně oni to určitě znají a v jejich očích vaše "čest" neutrpí.

Na zdraví a na lásku

Na večírku k vám většinou přijde hostitel a zeptá se, co budete pít. V případě, že odpovíte "banánový džus", jako Marek Valenta z Prahy, který musel po žloutence dodržovat bezvýhradnou abstinenci, je dobré si krabici ovocné šťávy přinést pro jistotu s sebou.

"První měsíce byla největší otrava, když všichni přišli do nálady," říká Marek, "Měl jsem chuť odejít, jenže pak jsem zjistil, že vždycky je tam nějaká dívka, která také nepije a je nesmírně vděčná za spřízněnou duši..."

Pamatujte

- nápoje s bublinkami stoupají do hlavy rychleji

- pití drinku brčkem podstatně zrychluje vstřebávání alkoholu

- alkohol na prázdný žaludek je zvlášť nebezpečný

- podezřele levný alkohol bývá podřadný, bez záruky kvalitní výroby

- alkohol dehydratuje, proto nezapomínejte doplňovat tekutiny nealkoholickými nápoji, i v jejich případě pokud možno "jedné barvy"

- nemíchejte nikdy víc druhů alkoholu dohromady