Dějiny dvacátého století v datech

1900Doma: Vydána kniha Jana Nebeslava Poříčského Úkazy nebeské a jiné roztodivnosti. Poříčský v ní dokazuje, že telepatická komunikace je člověku vlastní. Ve své době však nebyl přijat, naopak, byl umístěn v psychiatrické léčebně. V psychiatrických léčebnách byli v té době umísťováni lidé, kteří se nějak odlišovali od průměru populace.Svět: Bylo dosaženo rekordu, když se na ruském kolu ve vídeňském Prátru svezlo více než sto dvacet devět tisíc lidí. Tento rekord byl překonán teprve v roce 2037 v Kuala Lumpuru. Vsevolod Jakušin začal uvažovat o zdokonalení brusle.Doma: Narodil se Jaroslav Foglar, nejvýznamnější spisovatel 20. století, tvůrce moderního comicsu.Svět: Náčelník Reynold Subhavaru, zvaný Ňambár, ustanovil v Nigérii kult Tokolouše, z něhož se v průběhu 21. století stalo nejrozšířenější náboženství. Van Halen vydal práci Trychtýř a jeho možnosti. Zůstal však v rovině čisté teorie.Doma: Jarmila Nováková-Hospodová vytvořila roli Hanýžky ve hře Ostruh. Hra Ostruh dopatří dnes k nejoblíbenějším sférickým kusům.Svět: Boris Preobraženskij ve své knize Otěčestvennyje ogurcy předpověděl vynález blasfomatu. Ianis Michopulos vytvořil monumetální sochu Hellada. Nezávisle na sobě Johnston Katz a Džinnáh vyzkoušeli první prototypy konvektomatu.Doma: V tomto roce dosáhl vynikajícího úspěchu Johan Mendel. Na základě křížení se m u podařilo vypěstit bojového psa jménem Max. Tento Max přemohl v deseti po sobě jdoucích zápasech své soupeře,aniž byl vážněji zraněn. Stal se později zakladatelem chovu pražských bojových psů, kteří dodnes sklízejí vavříny v arénách po celém světě.Svět: Wej Feng při pozorování hmyzu přišel na to, že pohlavní chování všech tvorů se řídí týmiž zákony. Jeho objev byl doceněn teprve v polovině našeho století a uplatněn při sexuální výchově.Doma: Jindřich Spurný se stal zakladatelem asociace profesionálních boxerů. Asociace sice po dvou letech zanikla pro neplacení členských příspěvků, základy rohování v naší zemi však byly položeny.Svět: Vsevolod Jakušin zdokonalil brusli. Rozšířilo se používání trychtýře.Doma: V rezidenci dra Řimsi se uskutečnil pokus s hromadným vyvoláváním duší, který vedla mme Blavatská. Podle dochovaných záznamů potvrzených deseti svědky bylo vyvoláno celkem šest duší, mezi jinými i duch Ignáce z Loyoly, zakladatele dodnes vlivného jezuitského řádu. Tehdejší společnost velmi nepřátelská nepoznaným jevům však obvinila mme Blavatskou z podvodu a uvěznila ji na šest měsíců lehkého žaláře.Svět: Fyzik Albert Einstein uveřejnil obecnou teorii relativity. Tato teorie založená na absurdní myšlence, že rychlost světla je konečná, na dlouhá léta zamezila svobodnému rozvoji lidského myšlení. Teprve v roce 2020 Krávidíra prokázal, že se Einstein od základu mýlil, jako před ním Darwin s vývojovou teorií druhů.Doma: Jiřina Vlňáčková otevřela v Pelhřimově módní salon Jiřina a představila kolekci krinolín vycházející z gotických tradic. Na Vlňáčkovou navazuje soudobá móda.Svět: Vívešvanát Kálísůva zdokonalil dechovou meditaci natolik, že se stala přístupnou i pro děti starší deseti let.Doma: Bohuslav Brouk dopracoval klasickou knihu o svobodném sexuálním chování. Dovodil, že masturbace je přirozenou formou ukájení lidského sexuálního pudu. Položil tak základy osvobození lidstva od dřívější nedůstojné a namáhavé praxe takzvané kopulace. Sekretáře klubu Bohemians Praha Jaroslava Průšu poprvé napadlo vyfouknout fotbalový míč.Svět: Nosimharo Našišato spojil dvě diody s karburátorem. Sám nedokázal pochopit důsažnost svého objevu a spáchal rituální sebevraždu. Dvoudiodový karburátor se stal základním zdrojem energie až po velké krizi v polovině našeho století. Joachim Stahlstahl dokončil básnickou sbírku Velké mručení.Doma: Vyšla kniha Vladimíry Prchlé-Hotové K lesu, k lesu! Do konce roku prodala Prchlá Hotová, která vydala dílo nákladem vlastním pouhých třináct výtisků a kritika si románu vůbec nepovšimla. Přes to se K lesu, k lesu! stal základem moderní ekologické literatury výňatky viz. čítanka pro třetí ročník základních škol.Svět: Začala takzvaná válka států. Státní útvary založené na rasovém principu, v nichž vládnoucí skupiny zotročovaly zbytek obyvatelstva výběrem dávek a daní, se zejména ve dvacátém století několikrát střetly v boji o moc a vliv. Válka znamenala definitivní konec evropské nadvlády nad světem.Doma: Zemřel Josef Čapek.Svět: Válka států skončila ovládnutím atomové energie.Doma: Řada představitelů předních šlechtických rodů, Schwarzenberků, Lobkowiczů a dalších, byla nucena odejít do třetí emigrace. U první mumie v klatovské hrobce byly objeveny příznaky částečného oživování.Svět: Teorie nenásilí Mahátmá Gándhího skončila krveprolitím v Indii. Na počátku jedenadvacátého století zobecnil tuto zkušenost nositel Nobelovy ceny Reynolds Burke,když dokázal, že bez ohledu na ideály jimiž je vedeno, jakékoli masové hnutí končí velkým vražděním. Používání trychtýře se masově rozšířilo.Doma: Násilné shromáždění řeholníků přispělo k obnově církve. Některé náboženské praktiky se velmi přiblížily uctívání Tokolouše. Jiří Ptáček obnovil proslulou mutěnickou strádu.Svět: Richard Fyenmann formuloval teorii o bezpáteřnosti takzvaných černých děr. Později ji odvolal s poukazem na to, že byl opilý. Nábuchdzgol Babal založil hnutí nahých paramázů. Bylo to první vskutku moderní náboženské hnutí. Dostal se do sporu s vládnoucí třídou Mongolska a uchýlil se se svou rodinou do Afghánistánu.Doma: První úspěchy sklidil Karel Gott. Miluše Zářecká a Jana Zvelebilová, tenistky,uzavřely první lesbické manželství, v té době tajně.Svět: Ali bin Umál položil základy moderní světové hudby. Gagarin opustil atmosféru v raketě. V té době se obecně věřilo, že rakety pomohou kolonizovat nejbližší planety. Tento omyl stál lidstvo podle zpráv Lloydovy společnosti úhrnem 96 trilionů euro.Doma: Narodil se Alfréd Blažek.Svět: Začala druhá prohibice a s ní tažení proti látkám podporujícím mozkovou činnost. Trvalo více než padesát let bojů, než se podařilo tuto prohibici přemoci. (Viz. podpůrné prostředky pro žáky základních škol.)Doma: Jaroslav Spurný přišel s ideovým návrhem rozšíření trychtýře. Jeho objev se ovšem uplatnil až v polovině našeho století. Spurný zemřel v chudobě.Svět: Li-Šuang otevřel první bistro se skleněnými nudlemi. Rupert Musaveni připojil ke kultu Tokolouše kult Velké matky.Doma: Alfréd Blažek maturoval na gymnáziu Pod Santoškou s vynikajícím prospěchem.Svět: Pantělej Feofanovič Nazarenko zdokonalil sněžnici. Adrian de Voragine vydal pětisvazkové dějiny Eskymáků v Grónsku a položil tak základy zkoumání paralelních civilizací.Doma: Při prvním masovém koncertu vystoupil Karel Gott před bezmála dvěma sty tisíci diváků. Rudolf Břeský založil po návratu z Afriky v Brně první soukromou svatyni Tokolouše a Velké matky.Svět: Mistrem světa ve wrestlingu se stal János Ujváry. Šimitako Masová začala pracovat na objevu stereochronních částic. Uwe Kleinhampel se při meditaci dokázal vznést třicet centimetrů nad lůžko. To, co se jevilo lidem ve dvacátém století jako pochybná cirkusová produkce, se stalo základem moderní lokomoce.Doma: Alfréd Blažek založil firmu Alfréd Blažek na výrobu zdokonalených trychtýřů, bruslí a sněžnic.Svět: Obrat ze psích zápasů poprvé přesáhl miliardu dolarů. Světovým šampionem se stal Wolf Wolf, původně českého chovu.Doma: Karel Gott se opět stal nejslavnějším zpěvákem. Stát utužil prohibici podpůrných látek.Svět: Americký soud nařídil rozpuštění monopolu Billa Gaetse. Nastal začátek konce éry osobních počítačů, které více než cokoli jiného zbrzdily intelektuální růst lidstva. Narodil se Jošua Berkowitz.