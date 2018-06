Dejdarovi budou točit veselý horor

"Nakonec jsme našli řešení a dohodli jsme se, že s dětmi natočíme film. Budou hrát jenom děti, rodiče dělají štáb," líčí Martin Dejdar. Od té doby se všichni na dovolené do Hrabětic začali těšit.

Děti si prý už vymyslely koncepci: "Bude to prý horor, kde všechny děti umřou a z těch mrtvol se stanou zrůdy, které nakonec zvítězí," těší se na mimořádný umělecký zážitek Martin a dodává: "Jasně mi to ukázalo, co ta děcka dnes opravdu baví."

Rodiče si nicméně dali alespoň závazek, že výsledný tvar bude komedie, nikoliv krvavý thriller."Děti si už ale stejně vymýšlejí umělecká jména typu Smrdutá noha," zasmál se Dejdar.

Akčních prázdnin se vedle Martinovy rodiny zúčastní i Dejdarova sestra a její děti, několik synovců, a také Martinův herecký kolega Petr Vacek s potomky.