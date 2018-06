Dejdar u Krause: Chtěl bych zachránit svět jako Bruce Willis

"Jak by měl vypadat hlavní hrdina?" zeptá se Martina Dejdara moderátor Jan Kraus. "Měl by to být někdo, kdo "brucewillisovsky" zachrání svět. Velkej dobrák, který na sebe vezme tíhu světa," líčí herec. "Takový dnešní nenápadný Kristus..." popichuje ho Kraus. "Přesně tak. Je chytrej, zábavnej a aby byl přitažlivý, žije sám," zavtipkuje i Dejdar.

Zajímavým tématem rozhovoru se stanou i vlasy populárního herce. "Takovéhle vlasy se tady nevidí,” kroutí hlavou moderátor, jemuž herec vzápětí vysvětlí, že mu vlasy "zkudrnatěly” až v pubertě a že na tom měla svůj podíl Charta, která se v tom roce sepsala.

Martin Dejdar, Dominika Hašková a Miloš Kubišta v Show Jana Krause

Dalšími hosty silvestrovského vydání Show Jana Krause budou i začínající zpěvačka Dominika Hašková a sběratel pytlíků používaných v letadle při nevolnosti Miloš Kubišta.