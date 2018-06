Dejdar navštívil Miu Farrowovou

Ten dům je krásné venkovské stavení. "Vypadalo to tam jako v útulném vetešnictví. Všude měla Mia spousty nejrůznějších historických maličkostí," vypráví Dejdar.



"Chalupa", v níž Mia původně žila s manželem, režisérem Woody Allenem, stojí na rozsáhlém pozemku. "Vlastně mají za plotem celý les. Také je tam rybník a lesní chatka." S Miou žije v domě plno dětí. V době Martinovy návštěvy se kolem motalo asi osm jejích adoptivních synů a dcer.



"Děti si hrály venku, podle svých možností, protože některé jsou postižené. Naše návštěva je moc nezajímala, ale ani jsme jim nevadili," říká Dejdar.



Mia prý má v domě dva zěmstnance, kteří jí pomáhají. Většinu věcí však ale dělá sama. "Byla ohromně příjemná - i na nás, pro ni úplně neznámé lidi," říká skromně Martin.



Přestože Dejdar s manželkou a Dienstbier strávili u herečky několik příjemných hodin, Mia Farrowová se nikdy nedozvěděla, jak talentovaným a úspěšným hercem Martin je. "Žádný svůj film jsem jí neposlal. Ne, že bych o tom neuvažoval, ale bylo by mi to žinantní," říká skromě vyhledávaný český komik, moderátor a také producent.



Letos se však Dejdarova tvorba k Mie Farrowové přece jen dostane. Jiří Dienstbier ji má totiž opět navštívit - a tak jí přiveze i fotografie a videozáznam, které Martin při minulé návštěvě pořídil.

