Dejdar měl autonehodu. S tancováním v Bailandu ale nekončí

"Byl to zřejmě kanec a v plné rychlosti to do něj napálil," řekl Dejdarův manažer Roman Roun.

Dejdarovo auto Volkswagen Tuareg je prý sice zralé na vrakoviště, dvaačtyřicetiletý herec sám však z nehody s velkým štěstím vyvázl jen s lehkým zraněním na ruce a noze. Divoké prase náraz nepřežilo.

Do dalšího tancování na Slovensku se Dejdar rozhodně odradit nenechá. V soutěži, kterou od začátku dubna vysílá televize Markíza, krátce před nehodou postoupil do šestého kola, příští týden jej čeká africký tanec.

"Už jsme se domluvili s choreografem, že začne zkoušet až koncem týdne," uvedl Roun. Dejdarova taneční partnerka Patrícia Krajčovičová z Trenčína, jíž chce herec pomoci "vytančit" peníze na centrum pro postižené děti, zatím bude cvičit sama.

Dejdar však ani do té doby nebude lenošit. "Už dneska normálně pracuje, natáčí Zdivočelou zemi," dodal Roun.