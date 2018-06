Dejdar chystá na Primě další pořad, vylomeninám podrobí i celebrity

"Můžu prozradit jen to, že s Vylomeninami má tento nový projekt společnou skrytou kameru a také zábavu. Jen bych upozornil, že známé osobnosti by si měly dávat pozor, nebo si na mě udělat čas. Nebudou nikde v bezpečí. A připraveni by měli být i diváci. Mají se na co těšit," uvedl Martin Dejdar k připravovanému pořadu, s nímž se na Primě představí na podzim.

V tuto chvíli herec točí další Vylomeniny. Veřejně před všemi účinkujícími smeká. Sám by prý něco takového nepodstoupil.



"Vím jedno. Se svou manželkou bych do toho jako účinkující u stolečku rozhodně nešel. Vadila by jí kamera, ta by to nedala a já bych jí to také nemohl udělat."

Martin Dejdar s Tomášem Měcháčkem v pořadu Vylomeniny

Dejdar se na Primě usadil po předchozích ročnících reality show Česko Slovensko má talent. V novém ročníku jeho místo zaplní Leoš Mareš.

"Talent mě hodně bavil, perfektně jsem si ho jako porotce užil. Měli jsme s Jarem a Luckou super partu. Nezvládl bych ale dělat tři náročné projekty najednou," dodal ke svému televiznímu angažmá Dejdar.