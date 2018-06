Dej na sebe pozor, Ježíšku

K Vánocům bych chtěl Merkur, koleje, domeček k mašinkám, potkana a kazetu Off Springs.Milý Ježíšku, k letošnímu 1999. výročí Tvého narození si přeji jedinou, ale pro mě vcelku zásadní věc,která by mi umožnila něco tak neuvěřitelného, absolutně skvělého a přitom částečně technicky zvládatelného, jako je komunikace s celým světem. Dokážeš si to představit? Mít doma zavedenou pevnou internetovou linku...Jestli existuješ, zařiď, prosím, mé propuštění z nemocnice,jak mám slíbeno.Chtěla bych, aby v létě svítilo hodně slunce,aby v zimě padalo hodně sněhu, abychom na jaře jeli na chalupu a v létě k moři. A abych byla hodná, abych nezlobila.Čau, Santo! Chtěl bych, aby v roce 2000 nebyly žádné války. A taky aby se lidé víc starali o přírodu a aby brali ohled na druhé. Taky bych chtěl snowboard. Jestli nevíš, co to je,tak se netrap.Měl bych ještě jedno přání, ale takové trochu divné. Přál bych si, aby mi přistála na zahradě helikoptéra, abych mohl létat.Moc tě,Santo, zdravím, ale m usím říct, že nevím, jestli jsi opravdový. Byla bych moc ráda, kdyby to byla pravda. Mám dost neskromné přání, a to je,aby se všechny děti na světě uzdravily a taky aby domácí zvířátka měla hodné pány. Pro sebe bych chtěla počítač. Moc děkuji, že sis tento dopis přečetl. Líbí se mi Tvoje poslání - rozdávat radost. Měj se moc hezky a já v Tebe budu určitě věřit.Přál bych si, aby tolik nekouřily komíny. Přál bych si, aby nebylo tolik aut. Pod stromeček bych chtěl: fotbalistický dres, autodráhu a basketbalový koš.Vím, že to bude těžko proveditelné,protože moje přání není nějaká věc,hračka nebo kus oblečení. Není to ani nějaké zvířátko, jak si mnoho dětí píše o psa nebo kočku. Není to moje jediné přání (také bych chtěla koně), ale je největší. Chci, aby holky a kluci dostali rozum a nedělali hlouposti jako já. Právě teď jsem v nemocnici v Motole,protože jsem chtěla být hubená a hubla jsem a hubla, až jsem to přehnala. Trpím teď mentální anorexií. Proto Tě ještě jednou prosím, zařiď, aby děti nedržely ty hloupé diety. Jsou s tím jenom velké problémy.Ježíšku, bydlím i se svou mladší sestrou Zuzankou v dětském domově,a proto tě prosím i za ni. Prosím tě,Ježíšku, m y bychom si strašně přály najít nové rodiče. Rodiče,kteří by nás měli rádi a my bychom měly rády je. Chtěly bychom maminku a tatínka, kteří by věděli, co je pro nás dobré. Kteří by uměli pohladit, a ne uhodit za každou maličkost. Předem Ti strašně moc děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. A teď bych chtěla říct něco já Tobě. Ježíšku, m usíš na sebe dávat pozor a opatrovat se. Teple se oblékej, protože Grónsko je královstvím ledu a je tam velká zima. Proto na sebe dávej pozor,za chvíli jsou Vánoce a celý svět se už na Tebe těší.P. S. Vím, že tvoje cesta k nám bude dlouhá, ale věřím, že ji dobře zvládneš.