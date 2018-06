Dej mi peníze a jdi!

V americkém filmu Nesnesitelná krutost hraje George Clooney špičkového rozvodového právníka, který dokáže nevěru jednoho z manželů proměnit v miliony dolarů majetku.

Ve Spojených státech má tato profese dlouhou tradici a Američané ji dovedli téměř k dokonalosti, takže rozvod si bohatý partner hned tak neriskne.



Ne tak v Česku. Za posledních 14 let se zde sice rozrostla vrstva bohatých a slavných manželských párů, nevěra u těchto manželů je však zřídkakdy potrestána významnou ztrátou majetku, pokud dojde k rozvodu. Spíše jde o to, aby ten bohatší dokázal svůj majetek dobře ukrýt.



Peníze pod koberec



Jedna mladá žena zůstala nedávno sama se dvěma malými dětmi. Její manžel, špičkově placený šéf české firmy, si našel mladší přítelkyni a teď se rozvádí. Svolil sice, že bude manželce vyplácet dvacet pět tisíc měsíčně na děti a výživné i pro ni. Ona si však po letech života na vysoké noze ve vile za Prahou, kde se starala o domácnost, musí začít hledat práci.

I když většině by se to zdálo více než dost, pro ni a její děti to představuje pokles životní úrovně. Navíc manžela podezírá, že část svého majetku tají, a to včetně skutečné výše svého příjmu. „Manžel mi říkal, že kromě domu už žádný majetek nemá, ale já tomu nevěřím,“ říká.

Jak tvrdí rozvodoví právníci, podobný příběh je v Česku poměrně obvyklý a netýká se jen bohatých. „Všechno vždycky záleží na čestnosti lidí, když je partner spravedlivý nebo normální, tak ví, že druhého musí zabezpečit a polovinu majetku mu dát, aby zachoval jeho životní úroveň,“ říká rozvodová právnička Marie Cilínková. Druhým dechem však dodává, že takové případy jsou spíš výjimkou.

„V 80 procentech je to tak, že obzvláště muži, kteří mají novou ženu, se snaží všechny své prostředky utajit ve prospěch nového vztahu. To taky znamená, že jen dvacet procent jich uznává, že žena má právo na polovinu majetku nabytého v manželství,“ tvrdí Cilínková. „Myslím si, že náš systém, který jim to umožňuje, jenom nahrává tomu, že se radši rozvedou, protože je to snadnější.“

Často dochází i k tomu, že manželé nechtějí platit výživné na manželku ještě do doby rozvodu, přestože jim to ukládá zákon. „Když má partner nový vztah, tak mívá tendence odnášet cenné věci, zakládat nové účty, auto převádí na někoho jiného, zatímco ten druhý se snaží domoci důkazů, že to patřilo do společného jmění,“ míní Marie Cilínková.

Může za to fakt, že právníků formátu George Clooneyho je v Česku stále poskrovnu - částečně proto, že bohatá vrstva nashromáždila své majetky teprve nedávno. A většinou právní služby při rozvodech často tají, na rozdíl od Ameriky. „Ještě tu není tolik rozvodových právníků, protože tady nebylo tolik bohatých lidí,“ potvrzuje rozvodová právnička Jana Kummelová.

O rozvodech se například mluví v souvislosti s velkou českou advokátní kanceláří Kříž, Bělina. Jeden z jejích partnerů, Jan Kříž, však tvrdí, že „rozvody dělají jenom výjimečně, spíš pokud je to něčí známý“.



Tvrdé zákony



Ve stejném filmu, kde hrál George Clooney šikovného právníka, hrála americká herečka Catherine Zeta-Jonesová šikovnou „manželku“. Ta vyhledávala kořist v podobě snadno ulovitelných mužů na ženění a při rozvodech z nich pak vycucávala majetek. Kromě zkušených a ostřílených právníků disponují Spojené státy tvrdšími zákony, které postihují ty, kdo rodinu rozvracejí. Například Češka Ivana Trumpová na svém americkém rozvodu s milionářem Donaldem Trumpem vydělala 25 milionů dolarů.

„V Americe je zákon o rodině hodně založen na ochraně ženy a dětí, ale někdy to dochází tak daleko, že to ty ženy zneužívají,“ připouští Cilínková. Také Británie je víc na straně žen, pokud se starají o děti. „Pak má právo i na společný dům, a to i když je napsaný na manžela,“ říká Cilínková, která se byla nedávno s britským rodinným právem seznámit. „Žasli jsme, když jsme zjistili, jaký tam platí zákon,“ doplňuje Cilínková.



Nebojte se smlouvy



Přísné regule však nemusí být vždy příjemné. „Trvalo mi sedm let, než jsem se rozvedl. Manželka byla Američanka, takže proto se to tak táhlo,“ tvrdí nyní už svobodný finančník Zdeněk Bakala, bývalý vlastník firmy Patria Finance.

Naproti tomu bývalá moderátorka TV Nova Mirka Čejková, která nyní bojuje se svým bohatým manželem o výši výživného na děti, by měla asi daleko větší šance, kdyby se soudila v USA. I když příjem jejího manžela, golfisty Alexe Čejky, ve výši více než 30 milionů korun ročně je veřejně znám na internetu, a i když se manželství rozvádí, protože si Čejka našel novou přítelkyni, Čejková má zjevně daleko k vítěznému tažení Ivany Trumpové.

Mezi zahraničními celebritami i boháči se proto čím dál častěji používá předmanželská smlouva, která omezí případné nároky na majetek druhého v případě rozvodu. Ta se však v Česku zatím moc neujala. „Předmanželská smlouva se tady používá zřídka. Většinou z toho důvodu, že lidé tento institut neznají. Kromě toho je to dané i tím, že zamilovaní manželé si nechtějí připustit, že by jejich manželství mohlo někdy skončit,“ míní pražský advokát Jan Kovanda.



Kde ty domy jsou



Větší komplikací než nedostatek právníků je v Česku hlavně to, že dohledat často poschovávaný a utajovaný majetek není jednoduché. „Když chcete získat sto tisíc korun, tak musíte prokázat, že manžel (či manželka) bere 200 tisíc korun. Anajít důkaz je to nejtěžší,“ říká Cilínková.

Nejsnadnější je, když muž či žena své majetky zveřejní. To se však příliš často neděje. Aspoň ne dobrovolně. Pak se právník musí proměnit v detektiva, aby majetek mohl aspoň částečně dohledat. „U rozvodů hodně bohatých lidí si advokát většinou musí najít i daňového poradce,“ tvrdí Kummelová.

Když je manžel či manželka zaměstnancem, měla by firma o výši jeho příjmu pravdivě informovat. Advokát taky může zkusit finanční úřad, ty však podle Cilínkové často nechtějí informace podávat.

Ale samotná výplatní páska nemusí tak moc znamenat. Velcí byznysmeni a šéfové firem mají často dva typy výplat. Dostávají peníze na účet, ale také různá hmotná přilepšení, jako například auto, byt, telefon či akcie firmy, a pak také odměny podle výkonu. Odborníci na platy šéfů odhadují, že ona pohyblivá složka platu může představovat 50 až 60 procent platu. „Zaměstnavatel by měl říct všechno, jak finanční, tak materiální složku mzdy,“ tvrdí Cilínková.



Ať žijí technologie



Tím to však nekončí. Právníci často obíhají Středisko pro cenné papíry, aby odhalili držené akcie. Také vlastnictví auta se dá zjistit přes policii. Poslední dobou však čím dál víc pomáhá moderní technologie. SMS či informace o hovorech z mobilních telefonů často mohou pomoci nalézt důkazy o nevěře i dopátrat se majetku.

Marie Cilínková nedávno slavila úspěch, když se jí povedlo získat pro svoji klientku téměř šest milionů korun od jejího bývalého chotě, který odešel k přítelkyni. Ale jak přiznává, museli na manžela, který řídí českou pobočku jedné zahraniční firmy, vyvinout patřičný tlak.

Klientce se podařil husarský kousek: získala z manželovy firmy kopie jeho elektronické pošty. Tak zjistila, kolik peněz platil za jazykové kurzy své přítelkyně, což se sice nedalo použít u soudu, ale pomohlo to při mimosoudních jednáních.

Kámen úrazu však nastane, pokud jeden z partnerů převede majetky do zahraničí. „Tam jsme v podstatě vyřízení,“ říká Cilínková. „Mohli bychom použít zákon o praní špinavých peněz, ale narážíme na banky. Ty jsou ochotny sdělit informace, až když už byl vynesen rozsudek, což je nesmyslné.“

Členství České republiky v Evropské unii od 1. května paradoxně dohledávání majetku ještě zkomplikuje, protože více lidí bude pracovat a držet účty v zahraničí. Ale čeští advokáti zase doufají, že se zlepší mezinárodní spolupráce s jejich evropskými kolegy.

Případ nevěrného manžela

MIRKA ČEJKOVÁ X ALEX ČEJKA

Bývalá moderátorka Mirka Čejková (41) a golfista Alex Čejka (34) byli manželé šest let. Čejková má z prvního manželství dceru Petru, společně s Čejkou mají syny Alexe a Felixe. Jako hlavní důvod rozvodu se uvádí manželova nevěra s golfistkou Debbie Munozovou. Přestože se nakonec právníci obou manželů dohodli na výživném pro děti mimosoudně, takže o něm ve čtvrtek Okresní soud pro Prahu-západ nakonec nerozhodoval, nejasných je mnoho dalších otázek. Majetkové vypořádání, nejkomplikovanější část každého rozvodu a jeden z nejtěžších úkonů, které mohou právníci řešit, teprve přijde.

Čtvrteční soud měl rozhodnout, jestli Čejkové přiznat výživné a v jaké výši. Částka 150 000 korun měsíčně na každé dítě byla jednou z nejvyšších, jaké kdy u českého soudu padly. Podle Jarmily Kolářové, advokátky Mirky Čejkové, byl tento požadavek naprosto oprávněný: „Podle zákona se děti mají podílet na životní úrovni svých rodičů. To znamená, že pokud se rozvádí někdo, kdo má výdělek deset nebo dvacet tisíc, má být výživné přiměřené. A pokud někdo vydělává desetkrát více, mělo by být rovněž přiměřené. Děti by změnu pocítit neměly,“ říká Kolářová.

Oba manželé se dohodli, že s médii budou komunikovat pouze jejich právníci: „Zájem veřejnosti o tuto kauzu moji klientku stresuje,“ míní Kolářová. Stanovisko právníka Alexe Čejky se nepodařilo získat, protože byl podle své asistentky celý čtvrtek mimo svou kancelář.



Případ ambiciózní manželky

KATEŘINA BROŽOVÁ

Herečka a zpěvačka Kateřina Brožová (36) se rozvádí s podnikatelem Zdeňkem Tomanem (42). Soud zatím svěřil jejich dvouletou dceru Kateřinu do matčiny péče a rozhodl o výživném ve výši 25 tisíc korun měsíčně. Manžel se za to může s dcerou kdykoli setkat. Na dítěti se manželé dohodli, na rozdělení majetku však nikoli. Soud teď musí vypořádat jmění ve výši několika desítek milionů korun, do něhož patří například dvě vily v Jevanech a vila v pražském Břevnově, jejichž cenu agenti s realitami odhadují na padesát milionů korun. V jedné z jevanských vil žije herečka, v břevnovském exkluzivním sídle zase podnikatel.



ZDENĚK TOMAN

Manželství Brožové a Tomana trvalo pět let. Začalo jako pohádka, svatební šaty herečce ušila dvorní návrhářka arabských princezen Blanka Matragi. Manželé dlouho vystupovali jako dokonalý pár - on bohatý obchodník a džentlmen, ona krásná a pečující žena a matka. Neshody s manželem vyšly najevo až po odvážné reklamní kampani Kateřiny k nové desce Ráda se svlíkám, kterou manžel nelibě nesl. Tomanovi také vadilo, že se jeho žena brzy po narození dítěte vrátila do showbyznysu. Spory tohoto páru byly velmi ostré, asistovala při nich i policie. Herečka tvrdí, že ji muž dokonce fyzicky napadl. Navíc se hovořilo o jejím vztahu s multimilionářem Petrem Kovarčíkem.

Mobily a e-maily prozradí osm nevěr z deseti

Odhalení nevěry patří mezi pět hlavních důvodů, proč se manželé v Česku rozvádějí. To, že v pokušení bývají častěji bohatí lidé, je známo. Ale to, že k odhalení záletů čím dál více přispívají nové technologie, považují odborníci za novinku. „Za posledních pět let drasticky vzrostl počet odhalených nevěr kvůli zprávám SMS a e-mailu,“ říká psycholog a manželský poradce Petr Šmolka.

Vážně dnes Češi odhalují nevěru častěji?

Je to asi nejvýraznější trend, který jsme v poradnách za posledních pět let zaznamenali. Češi jsou si přibližně stejně nevěrní jako dřív, ale velmi přibylo manželství, která se rozpadají právě kvůli nevěrám odhaleným díky telefonování, esemeskám nebo e-mailu. Dřív byla odhalena přibližně tak polovina nevěr, dnes je to osm z deseti.

Máte na mysli případy, kdy si manželé navzájem přečtou textové zprávy v mobilu?

Přesně tak - a zjistí, že manžel má milenku nebo manželka milence. Nebo to vyjde najevo jinak: jeden z manželů odchází telefonovat do ústraní, bere si mobil na různá neobvyklá místa a ukrývá ho před tím druhým. Setkal jsem se ale i s případem, kdy se manžel spletl a místo své milence poslal manželce zprávu ve znění: „Promin, ale musime to ukoncit. Miluji svou zenu a nechci rozbit rodinu.“ Jeho žena se na něj ovšem naštvala stejně: do té doby ho totiž měla za hodného, ohleduplného člověka a najednou se jí ukázal jako moula, který - když už je nevěrný - se ani neumí pořádně podívat, komu píše.

Radil byste všem, kteří mají podezření, aby esemesky nečetli a nesnažili se „vloupat“ do e-mailu?

Pokud někdo podezřívá svého partnera z nevěry, je jasné, že takovému pokušení jen těžko odolá. Radil bych mu však rozhodně nesnažit se shromáždit co největší sumu informací a pak partnera potrestat. Pokud tedy má zájem o to, vztah udržet. Čím víc najde informací, tím těžší bude odpouštět. Řečeno s nadsázkou: pokud si v e-mailu přečtete, že má vaše žena milence v Italské ulici, už do konce života budete zvracet při pohledu na špagety.

Co tedy mají podle vás dělat?

Podívejte se, nevěra, a zejména ta mužská, je velice vděčná pro řešení v poradně. Není třeba hned vyhrožovat rozvodem, většinou stačí k jejímu odstranění dvě věci: změnit rodinnou atmosféru, přestat vyčítat. Znal jsem i paní, která - když našla manželovi v telefonu zprávy od milenky - pomocí série vhodně formulovaných esemesek docílila toho, že se s ním milenka s velkým prásknutím dveří rozešla, aniž by manžel tušil proč.

Rozvody známých párů

Donald Trump

638 milionů korun

„Hlavně se dobře vdej.“ Ivana Trumpová dovedla tuto poznámku ze všech českých žen asi k největší dokonalosti. Když ji přelétavý milionář Donald Trump podváděl, starala se o tři děti, a tím si získala sympatie mnoha amerických žen. Nevěry nepřišly Trumpa nijak lacino: soud mu přikázal, aby své bývalé ženě vyplatil 638 milionů korun jako odškodné za zkrachovalé manželství. Kromě toho Ivana svůj vztah s milionářem zpeněžila i jinak: ve svých knihách.

Harrison Ford

2,5 miliardy korun

Herec Harrison Ford se s druhou manželkou, scenáristkou Melissou Mathisonovou, rozvedl po 21 letech manželství. To nevydrželo kvůli jeho vztahu s herečkou Calistou Flockhartovou. Ford musí bývalé manželce zaplatit 2,5 miliardy korun. Vzhledem k tomu, že Harrison neuzavřel předmanželskou smlouvu, má Melissa nárok na příjmy z Fordových filmů, kazet a DVD. Herec bude také platit ročně 9,7 milionu korun čtrnáctiletému synovi a jedenáctileté dceři, dokud neuzavřou manželství nebo nedosáhnou zletilosti.

Tom Cruise

2,231 miliardy korun

Herečka Nicole Kidmanová žila s hercem Tomem Cruisem jedenáct let. Adoptovali chlapce Connora a holčičku Isabellu. Jejich rozvod provázely spory o majetek a velké emoce. Hlavní příčinou rozpadu manželství byla profesní žárlivost a Tomova nevěra se španělskou herečkou Penélope Cruzovou, s níž si začal při natáčení filmu Vanilkové nebe. Toma Cruise stál rozvod 2,231 miliardy korun.Rozvody známých párů

Luciano Pavarotti

1,5 miliardy korun

Při rozvodu Luciana Pavarottiho s jeho školní láskou Aduou, která mu povila tři dcery, soud rozhodoval o nemovitostech, koních a několika firmách, v nichž měl zpěvák majetek. Pavarottiho rozvod se v katolické Itálii táhl léta. „Beze mě by nikdy takového věhlasu nedosáhl,“ nechala se slyšet Adua, žena, kterou Pavarotti opustil po jedenačtyřiceti letech manželství kvůli sekretářce. Slavného tenora přišlo nakonec odškodnění přibližně na 1,5 miliardy korun.

Mike Tyson

396 milionů korun

Amerického boxera Mika Tysona stál rozvod s jeho druhou ženou Monikou 166 milionů korun. Ty zaplatil na alimentech na svou šestiletou dceru Ryanu a o rok mladšího syna Amira. Dva domy, které Monica Turnérová na boxerovi vysoudila, mají hodnotu dalších 230 milionů korun. „Odškodné pomůže mé mandantce se vstupem do nového života. Jsme spokojené,“ pochvalovala si výsledek soudu advokátka Turnérové. Tyson několik měsíců po rozvodu vyhlásil bankrot.

Ted Turner

2,3 miliardy korun

V třiašedesáti letech se americká herečka Jane Fondová naposledy rozvedla. Mediální magnát Ted Turner od ní prý totiž vyžadoval neustálou péči. Navíc se netajil skeptickým pohledem na křesťanství, jemuž herečka s léty propadla. V majetkovém vyrovnání, na němž se manželé dohodli, jí Turner, muž, který stál u zrodu zpravodajského kanálu CNN, odkázal 770 tisíc akcií v hodnotě téměř 2,3 miliardy korun.