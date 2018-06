Dědičku Johnsonovou zabila cukrovka, ukázala pitva

Pitva uskutečněná po překvapivé smrti 30leté Johnsonové prokázala, že zemřela na diabetickou ketoacidózu, kterou způsobuje nedostatek inzulínu a vysoký stav cukru v krvi. Jde o život ohrožující stav vedoucí ke komatu, oběhovému kolapsu a selhání renálních funkcí.

Tělo třicetileté Johnsonové se našlo 4. ledna v Los Angeles. Ukázalo se, že v době, kdy k ní domácí personál volal záchranku, byla už mrtvá. Dispečer na tísňové lince se volající ženy zeptal, zda si myslí, že šlo o sebevraždu. "Nevím, jestli je to sebevražda. Často míchá léky, to je možná příčina," řekla volající. - čtěte Zemřela bohatá dědička Johnsonová, bylo jí třicet let

Vědělo se, že Johnsonová měla od dětství cukrovku a musela brát pravidelně inzulín. Pitva sama ale příčinu smrti jednoznačně nestanovila. Proto se dělaly toxikologické testy, jejichž výsledky prokázaly smrt v důsledku cukrovky.

Na jméno zesnulé rodina založila fond pro výzkum cukrovky - Juvenile Diabetes Research Foundation. Otec Casey je předsedou této organizace a spoluautorem knihy Jak zvládnout cukrovku svého dítěte (Managing Your Child's Diabetes).

Johnsonová, kterou list New York Post podle prvního a dosud výnosného výrobku firmy nazval dědičkou dětského olejíčku, se objevovala často na stránkách bulvárního tisku. Chodila na večírky spolu s bývalou spolužačkou a další celebritou Paris Hiltonovou. V prosinci byla obžalována z vloupání a krádeže věcí za 22.000 dolarů. Soudní stání ji čekalo v únoru, ale Johnsonová vinu nepřiznala.