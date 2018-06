Dědečkovi brusle, babičce hokejku

Správné však je pořizovat dárky tak, aby udělaly radost především obdarovanému. Nemusí ohromit cenou ani velikostí, spíš by na nich mělo být znát, že někomu stálo za to se na chvíli zamyslet, co zvláštního, výjimečného vybrat pro určitého člověka.

"Největší radost mi loni udělal dárek od sestry," přiznává patnáctiletý Richard Berger. "Na první pohled obyčejný kovový přívěšek na krk ve tvaru kroužku, ve skutečnosti ale sluneční hodiny, přesný model exponátu z technického muzea. Jenom jsem se trochu zastyděl, protože sestra ode mě dostala takového strašidelného gumového pavouka ze stánku."

Úkol pro detektiva

Kdo si je svým vkusem jist, může jej při výběru dárku zapojit. Raději však jen z poloviny, protože věk, záliby a povahu obdarovaného byste měli respektovat také. Správné bývá to, co se líbí oběma. Pokud o společných prioritách přesvědčeni nejste, raději si zahrajte na detektiva. Vylákejte třeba dotyčného na schůzku v obchodním centru a před některou výlohou rozviňte neformální rozhovor o tom, co se komu líbí. Přímá otázka Co chceš pod stromeček? je stejně nevhodná jako spodní prádlo nebo třeba dva páry praktických ponožek. Hlavně se hned druhý den ráno nevztekejte, že v nich šťastný obdarovaný rovnou nespal.

Kamarádů je hodně, miláček jeden

Dvanáctiletá Magda si každý rok nejvíc láme hlavu s dárky pro kamarádky. Letos je nejvíc hrdá na fotoalbum, které vlastnoručně vyzdobila koláží ze společně strávených prázdnin. "Holky ale žárlivě sledují, co která dostala, takže se snažím dávat hodně podobné věci. Jinak by mě pomluvily, že za některou dolejzám, a na jinou nemyslím." Podle psycholožky Jane Goldmanové jsou však nejožehavější nákupní kapitolou dárky pro milého či milou. Zatímco děvčata mívají dárek připravený ještě před Mikulášem, chlapci se neštítí nejhorších triků, jen aby nákupům unikli. Jsou schopní se těsně před Vánoci plánovaně pohádat a sázejí na to, že po usmíření už je dárek jaksi promlčen. Možná znáte i jiný nečestný trik: domluvit si "předávací" schůzku až těsně po Štědrém dnu, takže se můžete obratem zbavit předmětu, který vás pod stromečkem právě nepotěšil. Obojí je špatně! Na dárek nikdy nezapomeňte, ale pečlivě vybírejte tak, aby nebyl příliš osobní, romantický či luxusní. Zvlášť o prvních společných Vánocích je nutné si nechat prostor na elegantní vycouvání. A navíc, pokud nejsou vaše city opětovány se stejnou vehemencí, vyhnete se zbytečným rozpakům. Kniha, hudební kazeta, počítačová hra, to je to pravé pod stromeček.

Jen to ne!

Raději nenakupujte u stánků na vánočních trzích, když víte, že už je vyplenila celá rodina před vámi. Nepodléhejte nadšení z dárků zvlášť legračních - smysl pro humor mívají lidé velmi různý. Nevěřte také, že potěší prezent zabalený jako "matrjoška", kdy se v ohromné krabici skrývá menší, další menší, ještě jedna menší důkladně vycpaná vatou, a v ní - reklamní přívěšek ke klíčům. U méně či více nemravných dárků zase nikdy nevíte, za jakých okolností a kde dojde k vybalování. Pro rodiče bývá nejčastější dárkem kosmetika nebo kniha. V prvním případě pokud možno respektujte jejich oblíbené značky (což se může hodně prodražit), ve druhém dbejte na to, aby knížku, kterou jste stačili sami zhltnout ještě před Štědrým dnem, nezdobily oslí uši a pomačkaná obálka.

Bez peněz a na poslední chvíli

I když nemáte v kapse ani vindru, není vše ztraceno. Můžete totiž například

- zkusit něco upéct nebo třeba vylouskat vlašské ořechy a naložit je v pěkné sklenici do medu

- zhotovit poukázku vyměnitelnou za určitou službu, například umytí auta, pohlídání dětí, celotýdenní službu u nádobí

- darovat svůj vlastní výtvor: zarámovaný obrázek, upletený přátelský náramek nebo vyšitou záložku do knihy s monogramem. Z východních zemí pak přišel zvyk darovat něco osobního. Říká se, že tak předáváte část své energie.

Nejlepší a nejhloupější dárek

Martin Tankway, televizní moderátor:

Jako malý kluk jsem dostal od rodičů hodinky, které nosím dodnes, protože se mi pořád líbí. A nejhloupější? Láhev rumu.

Zdeněk Merta, skladatel:

Ten vůbec nejkrásnější dárek jsem dostal k vánocům 1989 - tehdejší atmosféru i náladu lidí. Na nejhorší si nevzpomínám.

Lešek Semelka, zpěvák a muzikant:

Já vyznávám heslo, že každý dárek je dobrý.

Josef Náhlovský, komik:

Nejpříšernější byla růžová košile s rolákem a "zipíčkem", kterou mi dal tatínek k osmnáctinám. Ve srovnání s tím mohly být pak všechny další dárky už jenom lepší.