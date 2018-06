Děda o válce strašně nerad mluví,

Roman Harbaum má domov v německém Bielefeldu, ale civilní vojenskou službu odsloužil v Praze. Osmnáct měsíců pomáhal Židovské obci pečovat o staré a nemocné. Začátkem března mu služba skončila.* Kdo vám ji přidělil?Obrátil jsem se na organizaci Aktion Sühnezeichen/Friedendienste, která vznikla hned po válce. Původně organizovala pomoc německých dobrovolníků při obnově zemí, které Německo okupovalo, a také Izraele a New Yorku, kde žije velká židovská komunita. Když už nebylo co stavět, zaměřila se na práci s oběťmi války a na sociální oblast vůbec. Má seznam institucí, které potřebují někoho na výpomoc. Mě poslali do Prahy. Jsme tu dva, další kluci pracují v Památníku Terezín, jiní pomáhají v Brně v romské mateřské škole nebo v uprchlických táborech.* Kdo váš pobyt platil?Část šla z peněz česko-německého Fondu budoucnosti, ale základní podmínkou ASF je, že musíte najít patnáct lidí, kteří se na vás každý měsíc složí. Moje stravné a kapesné tak přišlo každého na dvacet marek měsíčně.* Co znamená ve vašem případě - každý?To jsou samozřejmě rodiče, taky babičky a dědečkové, kamarádi a hodně spolužáků ze třídy.* Jak se tvářili, když jste se na ně obrátil?Úplně normálně, protože jsem nebyl ani první na škole, ani jediný z ročníku, který na vojnu odjížděl do zahraničí. A oni si to stejně vybrali při výletech do Prahy - všichni bydleli u mě.* Kde jste se poprvé dozvěděl o holocaustu?Ve škole.* Doma jste o válce nemluvili?Ne. Tak jako každého kluka či holku v Německu i mě v určitém věku napadlo, co vlastně tehdy moji prarodiče a jejich rodiče dělali, a začal jsem se vyptávat.* Co jste zjistil?Skoro nic. Jen to, že dědeček byl obyčejný voják a babička musela pracovat v nějaké fabrice. Děda o válce mluví strašně nerad. Jako by se bál vzpomínat. A babička už ani nemůže, protože má Alzheimera.* Měl jste ve své blízkosti někoho, kdo by byl židovského původu?Ne, nikoho. V Bielefeldu už dnes Židé nežijí. Se školním sborem jsme ale několikrát zpívali v polských kostelích - já totiž chodil na katolické gymnázium. Nejsem věřící. Ale katolické gymnázium bylo nejlepší a nejblíž. Se školou jsme navštívili někdejší varšavské ghetto a Osvětim. Nejprve mi přišlo absurdní, že kousek od táborové brány stojí supermarket. Pak jsem si však řekl: a co by ti lidé, co tam bydlí, měli dělat? Život jde prostě dál.* Jací jsou Židé, které jste poznal v Praze?Ještě dnes si leckdo myslí, že všichni Židé mají dlouhé nosy, všichni mají černé vlasy... Nemají. Nejsou jiní. Mají jen jiné vzpomínky, jiné zkušenosti, tedy i jiný pohled na život. Nejsou ani lepší - mnozí třeba nemají rádi Romy. Tohle mě dost překvapilo.* Co všechno jste při službě dělal?Každý den jsem rozvážel metrem a tramvají košer obědy z domova seniorů klientům, kteří bydlí ve svých bytech, dělal jim nákupy, chodil jsem s nimi na procházky. Musel to být skvělý pohled: ty stařenky jsou totiž malé a drobné, a pokud mají psa, pak mrňavého, a já měřím dva metry.* Jak vás brali?Jako Romana, ne jako »toho« Němce. A tak je moc zajímalo, co jsem dělal o víkendu, jak se má moje přítelkyně, jestli jsem si vzal čepici nebo kam půjdu večer. Taky se snažili, abych dělal pokroky v češtině, protože oni sami umějí pět šest řečí, a mají radost, že se už jakžtakž domluvím. Jedna dáma dokonce pozvala i svou vnučku, aby mě s ní seznámila. Vařila mi kafíčko, nabízela buchty.* Přišla někdy řeč na válku?Ta visela ve vzduchu pořád. Není možné se jí vyhnout. Měl jsem třeba na nákupním seznamu jogurt, dáma mě však prosila, abych nebral borůvkový. Prý mívala borůvky ráda, jenže vši v koncentráku, kterých tam bylo plno, páchly jakoby po borůvkách. Od té doby je nemůže ani cítit. Mnozí si stýskají, že nikoho nemají - a je přitom jasné proč. Ale někteří mají odstup: když mě například poprvé uviděla ve dveřích vdova po dramatiku Františku Langrovi, rozesmála se: »Tak z tebe by měl, chlapče, Hitler radost!! Blond, modrooký, vysoký...«* Cítil jste se někdy kvůli minulosti trapně?Ano. Nejtrapněji ve chvíli, kdy jsem všem pomáhal vyplňovat žádost o odškodnění. Dotazník byl nemilosrdně podrobný. Muselo se tam napsat, kdo z příbuzných v koncentráku zemřel... vlastně byl zavražděn... kde byli oni, co tam zažili. Musel jsem se zkrátka ptát na spoustu nepříjemných věcí. Mnozí přitom plakali.* Setkal jste se u nás s projevy rasismu?Stačí se podívat na nápisy po zdech nebo v metru, jako u nás. Nebo na skinheady. Raději jsem nikde hned neříkal, kde pracuju. Čekal jsem, až toho druhého víc poznám.* Máte špatnou zkušenost?Ne, to nedělá špatná zkušenost, spíš atmosféra. Když jsem už začal trošku rozumět česky, všiml jsem si, kolikrát třeba lidi o někom prohlásí, že krade jak starej Žid. Někdy dokonce neříkají Žid, ale židák.* Nelitoval jste někdy, že vás osud nezavál jinam než do Prahy? Nebo že jste nešel na normální vojnu, která je o pět měsíců kratší a s tisícem marek měsíčně?Napadlo mě to několikrát na samém začátku, když jsem se ještě nedokázal česky domluvit a v restauraci nebo někde na úřadě na mě byli strašně nepříjemní. Když měla nějaká dáma špatnou náladu a vynadala mi, že jsem něco neudělal akorát, a já se hodně snažil. Vždycky jsem si to honem vysvětlil tím, že tomu člověku není možná dobře nebo ho něco trápí a příště bude zase fajn. Jediné, co se mi opravdu nelíbilo, bylo, že jsem neměl dost času na to, abych se se svými klienty bavil. To, co jim podle mě chybí ze všeho nejvíc, je totiž komunikace.* Už víte, co si z této služby do života odnesete?Umím se domluvit česky. Vyzkoušel jsem si, co obnáší sžívat se s odlišným prostředím. Ke svému překvapení jsem se, myslím, naučil přemýšlet sám o sobě a víc se kontrolovat. Už jen to, že vám během roku a půl zemře osm lidí, se kterými se vídáte den co den, není lehké spolknout. Mimochodem, jedné dámě jsem před smrtí slíbil, že jí na hřbitov přinesu kytky, jenže když jsem dorazil na pohřeb, zjistil jsem, že s pugétem jsem tam jediný. Já zkrátka nevěděl, že Židé si místo květin dávají na hroby kamínky.* Existuje něco, co vám navzdory přemýšlení do hlavy neleze?Co všechno jsou lidi schopni udělat druhým. Chodil jsem k pánovi, který byl zavřený nejdříve v nacistickém koncentráku, potom v komunistickém gulagu. V žádnou spravedlnost už nevěří. Došel prý k názoru, že jedinec nemá žádnou cenu. Já si ale myslím, že má.