Děda Mládek Illegal Band příští rok končí

"Rozhodli jsme se v kapele, že čtyři roky stačily. Do konce roku budeme hrát pravidelně a na jaře pak uděláme závěrečné turné. V nejlepším by se mělo přestat," prozradil frontman kapely Mersí.

I kdyby fanoušci měli zájem třeba o další CD, kluci z kapely už by do toho nešli. "Nemám rád, když se řekne konec a pak se zase za rok naváže. Myslím si, že už toho bylo až až. Ono to stojí strašně moc jak fyzických, tak psychických sil. Naše hudba je postavená na agresivitě a to se nedá dělat donekonečna," poznamenal Mersí.

Půlka kapely má svou práci a druhou tvoří hudebníci, takže podle Mersího nikdo s koncem činnosti Dědy Mládka problémy mít nebude. Letos si kapela udělala asi čtrnáctidenní dovolenou.

Mersí ji prožil pracovně. "Byl jsem ve studiu a připravoval své nové album. Ta muzika bude hlavně o rapu a taky taneční. Těžko říct takhle dopředu, jak to bude jako celek vypadat, ale doufám, že to dopadne dobře. Cédéčko by mělo vyjít někdy koncem října," dodal frontman kapely, která už má na dohled svůj dobrovolný rozpad.