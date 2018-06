Michal David na premiéře svého filmu: Něco takového tu na trhu chybělo

„U Discopříběhu jsem byl jen autorem hudby a jen jsem se kolem ochomýtal. Tady jsem i producentem a mám vše na hrbu,“ řekl Michal David, který si své filmové dílo pochvaloval a prozradil, že do filmu investoval sedm milionů korun. „Je to úplně jinde než předchozí Discopříběh. Jsem rád, že jsme vytvořili něco jiného, co tu na trhu možná chybí. Mladí lidé se budou asi divit, že to není diskotéka.“

Na premiéře se ukázal i Petr Čadek, který měl na starosti choreografii celého filmu a sám si střihl i malou roličku. „Hrál jsem vlastně sám sebe, choreografa, který učí tančit ve svém studiu,“ řekl a dodal, že hudbu Michala Davida měl vždy rád „Na Discopříběhu jsem vyrůstal a určitě se za to nestydím. Ať už lidi mají hudbu Michala Davida rádi nebo ne, vždy se při ní hýbou, což se mi líbí. Jeho písničky jsou hity a to mu nikdo neupře.“

Po dlouhé době se na filmovém plátně objeví hvězda Discopříběhů Rudolf Hrušínský nejmladší. „Toto je něco jiného, než se točilo před lety. Abych pravdu řekl, já nevzpomínám, spíš hodně zapomínám,“ vtipkoval herec.

Film Decibely lásky se natáčel v Plzni, jako kdysi Discopříběh. „Vrátili jsme se vlastně na místo činu. Ale za ty roky se Plzeň tak změnila, že jsem měl pocit, že jsem v jiném městě,“ řekl Hrušínský, který si ve filmu zahrál i se svým otcem Rudolfem.

Na premiéru dorazila i moderátorka televizních zpráv Petra Svoboda, která také se ve filmu také objeví. „Jsem strašně ráda, že jsem dostala příležitost zahrát si ve filmu,“ pochvalovala si svou první hereckou zkušenost. Její role sice nebyla tou hlavní, ale při natáčení došlo i na intimní scény. „Vášnivé líbání jsem tam sice neměla, ale letmý polibek byl, což pro mě nebylo zase tak hrozné,“ přiznala moderátorka.