Decentní Kim Cattrallová: Samantha ze Sexu ve městě je minulostí

Herečka po skončení druhého dílu filmu Sex ve městě prohlásila, že se nahá už nikdy neukáže. V pokračování se jen poodhalila, na rozdíl od prvního dílu nebo seriálu.

"Když jsem dosáhla padesátky, rozhodla jsem se, že už nechci, aby mě natáčeli či fotili nahou," přiznala herečka pro list Metro. "Takže mě neuvidíte nahou, možná mě uvidíte hrát erotickou scénu, soulož, ale nebude při tom odhalené mé tělo."

Při představení nové divadelní hry Private Lives, v níž Cattrallová hraje na Broadwayi, svým slovům dostála. Je z ní decentní lady, která vůbec ničím nepřipomíná svůdnou a sexem posedlou Samanthu Jonesovou. Přesto ještě loni svým přiznáním mnohé překvapila.

"Moje rada, co se týče módy, je nenosit kalhotky. Je prokázáno, že to umožňuje lepší ventilaci. A já jsem přesvědčená, že je to zdravější," řekla Cattrallová pro magazín Look.

Kim Cattrallová a Paul Gross na tiskové konferenci ke hře Private Lives (3. listopad 2011)

Herečka nemá problém ani se svými vráskami a neláká ji představa mladšího vzhledu.

"Po čtyřicítce jsem si říkala, že se to lepší. A teď, když je mi přes padesát, cítím se naprosto skvěle. Prostě už věci vidím, díkybohu, jinak. Nechci vypadat na devatenáct. Nechci vypadat tak dokonale krásná jako třeba Carey Mulliganová. Líbí se mi, jak vypadám," dodala.