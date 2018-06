Je to láska se vším všudy, říká Kraus o vztahu s Vignerovou

"Jde o obchod s pánskou módou a David se obléká rád," objasnila, jak se jí povedlo vyvést partnera do společnosti.

"Je to krásný, láska se vším všudy. Upřímně jsem nečekal, že něco takového ještě zažiju. Nemám rád to klasické vykřikování zamilovanosti na veřejnosti, i když to tak cítím," řekl David Kraus.

Akce byla ojedinělá i díky fotbalistovi Tomáši Řepkovi, který v souvislosti s publicitou kope s Krausem za stejný tým. "Se Stefanem, který je majitelem obchodu, jsme hráli v Itálii proti sobě. Já byl tenkrát ve Florencii a on v Boloni," uvedl Řepka, kterého doprovázela partnerka Vlaďka Erbová.

Tomáš Řepka a Vlaďka Erbová

Ta nejvíc obdivovala poporodní tvary moderátorky Evy Decastelo, která splnila své sliby a už se vrátila k práci. Vzala s sebou i dceru Zuzanku.

"Věděla jsem dopředu, že mě čeká pár akcí, a když vím, že už zvládnu pracovat, není důvod, proč sedět doma," řekla Eva Decastelo, která si s malou v ruce vyrazila v krátkých letních šatech.

"Stále kojím a prsa jsou jedinou částí těla, u které mi nevadí, že je větší než bývala," dodala Decastelo, která dceru Zuzanu nosí na akce i na natáčení. "Je to totální kopie syna Michálka," přiznala.

Vlaďka Erbová v doprovodu Tomáše Řepky obdivuje postavu Evy Decastelo

Trendy v oblečení si přišly prohlédnout i zpěvačka Martina Pártlová či moderátorka a herečka Michaela Dolinová.