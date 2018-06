Decastelo předváděla s exmanželkou svého muže, vlasy si nervaly

"Vzhledem k tomu, že jsem začala s Reném chodit až rok poté, co se se Štěpánkou rozešli, jsou naše vztahy víc než přátelské, protože na sebe nemáme důvod být naštvané. Dokonce chodíme společně na akce, večeře, s jejím současným přítelem Tomášem občas u nás přespí. Jsme prostě taková velká rodina, dokonce půjdu Štěpánce za svědka na svatbě, až si bude brát současného partnera Tomáše," přiznala iDNES.cz Eva Decastelo.

Obě dámy se na veřejnosti ukázaly na přehlídce francouzské značky Vicomte A, která proběhla v prostorách pražské Kotvy. Vlasy si nervaly, naopak vydatně spolupracovaly.

Eva a René Decastelo se synem

Eva moderovala, Štěpánka zase pózovala se synem Eliášem, kterého má se současným manželem Evy, i s partnerem Tomášem. "Byla to jejich premiérová přehlídka, myslím, že oba coby modelové obstáli," smála se Decastelo, jež se navíc pochlubila novými prodlouženými vlasy, které sahají až k pozadí.

Se Štěpánkou Decastelo nově spolupracuje i na představení Děláme to ve třech. "S klukama z HBO Na stojáka máme tuhle stand-up comedy pro tři komiky, partnery na jevišti jsou mi Lukáš Pavlásek a Karel Hynek, Štěpánka nám dělá manažerku. Je to docela legrace, protože já mám svou vlastní manažerku Míšu Rálišovou a jen ona ví, co kdy kde mám dojednané, protože já už prostě ztrácím přehled, takže manažerky komunikují mezi sebou a navzájem mi připomínají, kde mám vlastně být," dodala dvojnásobná maminka Eva Decastelo.

Petr Vojnar Zpěvák Peter Cmorík se šatí za asistence Evy Decastelo, která si nechala prodloužit vlasy Roli modela si vyzkoušel i zpěvák Petr Poláček

V obchodním centru Kotva předváděli i zpěvák Peter Cmorík či moderátor Petr Vojnar, který spolu s Jiřím Krampolem uvádí Nikdo není dokonalý.