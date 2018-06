Eva Decastelo prodává byt z dob singles, chce nový dům za 10 milionů

Byt s menší zimní terasou o rozloze necelých čtyřiceti metrů čtverečních si Eva Decastelo pořídila v době, kdy na vztahy rezignovala. Osud jí ale velmi záhy přihrál do cesty jejího současného muže Reného Decastelo, s nímž vychovává dvě děti. Prodej bytu, který by byl pro čtyřčlennou rodinu poněkud těsný, je tak výsledkem společného rozhodnutí manželů.

"Byt jsem si koupila jako úplně nový, mělo to být bydlení pro single holku, celý jsem si ho zařídila s architektem na míru a za půl roku, když už byl hotový, jsem potkala svého současného muže a otěhotněla. Takže jsem v bytečku spala asi tak dvakrát," řekla iDNES.cz Eva Decatselo.

V nabídce realitní kanceláře stojí, že je byt moderně řešený a slunný. Kromě stínící techniky v každé místnosti se v inzerátu vyzdvihuje i postel vyrobená na míru s úložným prostorem. Kdo si byt po Evě Decastelo pořídí, může se tak hřát pocitem, že vlastní postel, v níž spala i známá osobnost.

Peníze z prodeje bytu by měly Evě Decastelo a její rodině posloužit ke koupi nového domu. Ten současný, v němž manželé žijí za Prahou, začíná být nevyhovující. "Vzhledem k tomu, že syn Michálek už půjde v září do školky, a rádi bychom, aby chodil do stejné jako jeho starší bratr, musíme se přestěhovat do Prahy, tím pádem už byt na nouzové přespávání nepotřebujeme a je zbytečný. To je důvod, proč ho prodáváme," doplnila moderátorka, která má také jasno o investici do nového bydlení.

Eva Decastelo a její manžel René Eva Decastelo s maminkou, synem Michalem a dcerou Zuzankou.

"Do domu pro rodinu se zahradou bych investovala maximálně deset milionů, víc už mi přijde nesmysl. Samozřejmě mám na mysli dům v Praze, ideálně s malým pokojíčkem pro každé dítě, aby mělo soukromí a klid, ložnicí a kuchyní s obývacím pokojem," uzavírá Eva Decastelo.