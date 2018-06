Deborah McKinlayová: VŠECHNO, CO VÁM ZATAJILI O VZTAZÍCH MEZI MUŽEM A ŽENOU (Motto)

Řekni mu, co se mu chystáš říct. Řekni mu to. Řekni mu, co jsi mu řekla... Tuto metodu doporučuje »teta Loly« ve své »poradně pro zklamané milence« všem ženám, které mají pocit, že jim jejich milenec či manžel nevěnuje dostatek pozornosti v okamžiku, kdy mu něco podstatného sdělují. Ostatně, není to jediná moudrá rada, kterou tato útlá knížka nabízí všem, co nepohrdnou informacemi na téma, o němž se ani v té nejlepší škole nedozvědí vůbec nic. Autorka s anglickým humorem nahlíží do zákulisí věčného dramatu a snaží se upozornit na úskalí situací natolik běžných, že jen málokoho napadne zachovat se v nich jinak, než by ten druhý očekával. A dobrá zpráva na konec: pokud vás už jednotlivé krátké kapitolky nepoučí, pak vás nejednou alespoň rozesmějí.