Jakubisková dostala za usmrcení chodce na přechodu podmínku

Herečka před soudem uvedla, že chodce neviděla přes odbočující auto a muž jí pod kola jejího Mercedesu vběhl.

"Když jsem se míjela s tím autem (protijedoucím), tak tam ten člověk vběhl," prohlásila u soudu Jakubisková. Místo nehody prý velice dobře zná, jela pomalu. "Přechod je na nešťastném místě. Já si myslím, že neštěstí bylo, že tam bylo to auto. Já jsem nemohla vůbec nic udělat, hned jsem začala brzdit," uvedla téměř vzlykající Jakubisková.

Nehoda se stala předloni 17. října kolem 10:00 v pražské Krči na křižovatce ulic Chýnovská a Libušská na přechodu neřízeném semafory.

Herečka podle policie nedala přednost muži, který přecházel komunikaci. Orientační dechová zkouška na alkohol byla negativní. Jakubisková jela povolenou rychlostí. Chodec zemřel asi hodinu po nehodě. Ze zdravotnického posudku vyplývá, že auto muži zlomilo několik žeber, ruku, způsobilo mu také otok mozku.

I kdyby však trestní senát podle svého předsedy Milana Rossiho uvěřil tvrzení, že chodce Jakubisková neviděla přes protijedoucí vůz, viny jí to nezbavuje. Producentka prý měla auto z rychlosti 44 kilometrů za hodinu, kterou podle znalců minimálně jela, zpomalit tak, aby na přechod viděla. "Jednoznačně měla zpomalit, měla svojí jízdu přizpůsobit této situaci, aby se přesvědčila, jestli může přes přechod řádně přejet," uvedl Rossi.

Kdyby podle něho jela Jakubisková pomaleji, nemusela muže zabít, případně by dokázala zastavit úplně. "Prostě se stalo něco, co znamenalo, že tu situaci hrubě podcenila, na což myslí nedbalostní zavinění," shrnul soudce.



Deana Horváthová-Jakubisková u soudu kvůli nehodě z října 2011 (Praha, 10. září 2013)

"Myslím si, že ten rozsudek je trochu přitažený za vlasy," zhodnotila verdikt krátce po jeho vyhlášení Jakubisková a zopakovala, že nejela nepřiměřenou rychlostí a že muž ji po kola jejího vozu vběhl.

"Já jen můžu říct, že bratr nešel rychle, že si šel procházkově nakoupit do Lidlu česnek a nějaké další ingredience. Před střetem ušel asi dva kilometry a bylo mu 62 let, takže on už ani neměl tu energii, aby tam skákal," řekl novinářům bratr zesnulého. Důležité pro něho je prý zejména to, že byla Jakubisková odsouzena, o výši trestu mu údajně nešlo.

Svědci popisují nehodu Jakubiskové



VIDEO: Svědci popisují nehodu Jakubiskové Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Manželka režiséra Juraje Jakubiska také řekla, že ji nehoda velmi zasáhla. "Napsala jsem pozůstalým dopis, že mě to mrzí. Ta tragédie se stala tak, že jsem tomu nemohla zabránit," sdělila. Po incidentu několik měsíců vůbec neřídila, strach prý už nyní překonala. Pozůstalí ale dnes u soudu uvedli, že je Horváthová-Jakubisková kontaktovala pouze kvůli dohodě, jak budou komunikovat s médii.

Kauza se k soudu dostala až téměř po dvou letech. Důvodem bylo zejména zpracovávání tří znaleckých posudků, kromě posudků obžaloby a obhajoby nechal soud vypracovat Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně revizní znalecký posudek.

Známé tváře a vážné dopravní nehody Červenec 2003 - Herečka Chantal Poullain nedala na kruhovém objezdu v Olomouci přednost osobnímu autu, jehož dvoučlenná posádka utrpěla vážná zranění. Herečka odmítla, že by nehodu způsobila pod vlivem alkoholu, přestože v krvi měla ještě hodinu po nehodě 0,22 promile alkoholu. Ten podle ní pocházel z léku proti kašli. Soud Poullain v dubnu 2004 potrestal za ublížení na zdraví ročním podmíněným trestem se zkušební dobou 16 měsíců. Navíc jí zakázal po dobu 20 měsíců řídit motorová vozidla. Herečka oběma zraněným vyplatila takřka půl milionu odškodného. Listopad 2005 - Slovenský herec Marián Labuda srazil na 156. kilometru dálnice D1 u Velké Bíteše na Žďársku dvě ženy, které po předchozí nehodě svého auta zůstaly stát u středových svodidel. Tam je také ve vánici smetl Labudův vůz, který na zledovatělé vozovce dostal smyk. Obě ženy zahynuly. V září 2006 byl herec trestním příkazem odsouzen k podmíněnému desetiměsíčnímu trestu se zkušební dobou 30 měsíců. Soud mu navíc zakázal 2,5 roku řídit motorová vozidla.

Chantal Poullain u soudu (29. dubna 2004) Marián Labuda způsobil tragickou nehodu na D1 (2005) Dara Rolins u soudu (10. prosince 2012) Červenec 2010 - V Praze v Šáreckém údolí se střetl terénní vůz řízený zpěvačkou Darou Rolins s mužem jedoucím na skútru. Třiašedesátiletý muž utrpěl zranění, kterým po několika hodinách podlehl. Zpěvačka tvrdila, že se motocyklista nenadále objevil v jejím jízdním pruhu. Soudy však dospěly k závěru, že Rolins nevěnovala dostatečnou pozornost řízení. V prosinci 2012 byla pravomocně odsouzena k podmíněnému trestu v délce 18 měsíců se zkušební dobou na dva a půl roku. Letos v lednu byl trest odnětí svobody Rolins prominut na základě prezidentské amnestie. Zpěvačce tak zůstal jen tříletý zákaz řízení a povinnost zaplatit zhruba milionové odškodnění pozůstalým. Kauzou se zabývá Nejvyšší soud, na který se obrátil zpěvaččin právník.