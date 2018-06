Spellingovou prý podvádí manžel, ona píše o rodinném štěstí

Tori Spellingová na Boží hod vánoční fanouškům poslala skrze internet přání: "Veselé Vánoce od McDermottových! Trávíme tento den spolu, mazlíme se, vaříme, pečeme, rozbalujeme dárky, jíme, sledujeme filmy a počítáme požehnání."

Chtěla tím všechny ubezpečit, že jejich rodinou skandál, který má v lednu vyjít plně najevo, nijak neotřásl. Magazín Us Weekly totiž tvrdí, že má důkazy o záletech Deana McDermotta, které vydá na Tři krále, tedy 6. ledna 2014.

12. prosince vzali Dean McDermott a Tori Spellingová děti do kina.

McDermott měl manželku podvádět s osmadvacetiletou Emily Goodhandovou, která to magazínu exkluzivně potvrdila. K nevěře mělo dojít při promoakci k show Chopped Canada v Torontu 6. prosince.

"Byl romantický a hodně mi lichotil. Řekl mi, že on a Tori mají manželství bez sexu. Tak jsem mu uvěřila," uvedla Goodhandová.

Čtyřicetiletá Spellingová a o šest let starší McDermott jsou spolu sedm let a mají čtyři děti: Finna Daveyho, Hattie Margaret, Liama Aarona a Stellu Doreen.

McDermott má ještě syna s bývalou manželkou Mary Jo Eustace, kterou po dvanácti letech manželství opustil právě kvůli Spellingové, s níž se spustil během natáčení filmu Myšlenky na vraždu.