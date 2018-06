De Rossi přiznala, že ji lesbická orientace dohnala k anorexii

Portia De Rossi dnes žije ve šťastném svazku s moderátorkou Ellen DeGeneresovou, kterou si v roce 2008 vzala. Hrdě se hlásí k lesbické orientaci a málokdo by věřil, že ji tato skutečnost dostala na pokraj života a smrti.

Když si přiznala, že ji přitahují ženy, byla to pro ni velká psychická zátěž a místo hledání partnerky se vrhla na hubnutí. Jedla tehdy jen 300 kalorií denně.

"Nebylo to tím, že bych na to byla pyšná, ale určitým způsobem jsem to považovala za schopnost ovládat se. Měla jsem docela dost pevné odhodlání zhubnout až na 37 kilogramů a toho jsem se pevně držela. Na nic jiného jsem nemyslela," svěřila Portia De Rossi v talk show Oprah Winfrey.

Kromě toho, že téměř nejedla, brala si denně 20 projímadel. Před přáteli vše skrývala až do okamžiku, kdy zkolabovala při natáčení. Lékaři jí pak sdělili, že trpí osteoporózou, riskuje cirhózu jater a selhání orgánů. Kromě toho má narušený imunitní systém a i běžná nemoc ji může zabít. To byl první impuls, kdy se herečka rozhodla začít zase jíst.

Život jí ale zachránila až současná partnerka Ellen, kterou potkala v roce 2001. "Pamatuji si, jak jsem z ní byla nadšená a šťastná, že jsem s ní. Ellen mě naučila nestarat se o názory druhých," uvedla De Rossi.

"Skrývání sexuality je ten nejhorší způsob života, jaký můžete vést. Společnosti to rozhodně maximálně ubližuje. Pokud by se každý, kdo je gay, přiznal bez ohledu na svou profesi, učitelé, lékaři, pokud by každý otevřeně řekl: 'jsem gay', mělo by to obrovský vliv na všechny ty sebevraždy mladých lidí," dodala Portia.

O svém boji s anorexií a lásce ke své partnerce napsala herečka knihu, která právě teď vychází v Americe.